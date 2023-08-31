Ярвеская школа предлагает учащимся и взрослым ездить на велосипеде

Когда год назад Пост возглавил Ярвескую школу, из 350 учеников в школу добирались на велосипеде лишь семь или восемь детей. К весне их число выросло до полусотни. Пост полагает, что однажды это число достигнет сотни. "Есть куда расти", - сказал он.

Чтобы стимулировать передвижение на велосипеде, Пост установит в вестибюле школьного здания новенький кроссовый велосипед стоимостью около 500 евро, который весной будет разыгран среди учеников, ездящих в школу на велосипеде. В конце каждой учебной недели будут проводиться промежуточные розыгрыши, в ходе которых определят трех финалистов. "Принцип в том, что чем чаще вы добираетесь в школу на велосипеде, тем больше у вас шансов выиграть велосипед".

Владелец магазина "Saed ja Rattad" Андрус Талси, который выставил лотерейный велосипед, сказал, что поддерживает эту инициативу, потому что езда на велосипеде полезна для здоровья и безопасна для природы, и он рад, что такой человек, как Тармо Пост, приехал из Эльва в Кохтла Ярве делать правильные вещи. "Чем больше велосипедистов, тем больше велосипедов у нас покупают и обслуживают. Тогда наш магазин сможет продолжать работу", - не отрицает Талси своего интереса.

По словам Тармо Поста, в Ярвеской городской части хорошие условия для езды на велосипеде, город компактен и есть велосипедные дорожки. Пост также хочет привлечь взрослых к езде на велосипеде и занятиям спортом. Так, в нынешнем сентябре школа организует несколько соревнований. В разных уголках города пройдут серии соревнований по бегу и ходьбе с палками, первые из них состоятся 5 сентября около Ярвеской школы.