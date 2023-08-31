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Повышение зарплат учителям вызвало волну увольнений работников кассы по безработице

Эрик Калда
, журналист
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Аннеки Теэлахк сказала, что ее огорчает уход хороших сотрудников из кассы по безработице, но в то же время она рада, потому что школы получают от них высококвалифицированных специалистов.
Аннеки Теэлахк сказала, что ее огорчает уход хороших сотрудников из кассы по безработице, но в то же время она рада, потому что школы получают от них высококвалифицированных специалистов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Резкое повышение заработной платы учителей в школах Ида-Вирумаа в начинающемся учебном году привело к тому, что сотрудники Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице массово уходили в школы.

- Я предсказывала это уже некоторое время назад, - сказала руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк. За лето ей на стол положили заявления об увольнении около 20 процентов сотрудников отделения. "Некоторых из них мы смогли уговорить отказаться от ухода". Однако около 10 процентов сотрудников все же ушли.

Подтолкнула также школьная реформа

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