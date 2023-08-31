Повышение зарплат учителям вызвало волну увольнений работников кассы по безработице

- Я предсказывала это уже некоторое время назад, - сказала руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк. За лето ей на стол положили заявления об увольнении около 20 процентов сотрудников отделения. "Некоторых из них мы смогли уговорить отказаться от ухода". Однако около 10 процентов сотрудников все же ушли.