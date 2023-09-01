ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повышение зарплаты учителям влечет изменения на рынке труда

В течение многих лет уезд был одним из регионов с самой низкой заработной платой, но в прошлом году наша средняя зарплата росла быстрее всего, увеличившись более чем на 15 процентов и достигнув 1387 евро.

В Ида-Вирумаа в настоящее время 11 процентов рабочих мест, предлагаемых кассой по безработице, с зарплатой выше 2000 евро, а количество рабочих мест с минимальной заработной платой сокращается.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как резкое повышение зарплаты учителей влияет на текучесть кадров в других учреждениях-предприятиях, особенно сильно это сказалось на кассе по безработице. Уровень заработной платы педагогов также оказывает давление на других работодателей уезда, что, в свою очередь, может побудить их снижать затраты, в том числе за счет сокращения рабочей силы.

Одной из проблемных областей, которой необходимо более основательно заняться в уезде, является профессиональное образование и его качество. В Ида-Вирумаа в качестве безработных зарегистрировано 3000 человек с профессиональным образованием - это чуть меньше половины всех безработных. Есть люди, которые окончили профучилище по четыре-пять раз, то есть приобрели несколько специальностей, но ни дня не работали. Здесь нужно разобраться, преподаем ли мы специальности, которые не востребованы, или причина в качестве обучения или собственном выборе людей.