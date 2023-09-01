ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повышение зарплаты учителям влечет изменения на рынке труда

С начала этого учебного года учителя в Ида-Вирумаа больше не могут жаловаться на свою зарплату, поскольку зарплата, составляющая около 2700 евро, более чем на 1000 евро выше средней по Эстонии.
В течение многих лет уезд был одним из регионов с самой низкой заработной платой, но в прошлом году наша средняя зарплата росла быстрее всего, увеличившись более чем на 15 процентов и достигнув 1387 евро.
В Ида-Вирумаа в настоящее время 11 процентов рабочих мест, предлагаемых кассой по безработице, с зарплатой выше 2000 евро, а количество рабочих мест с минимальной заработной платой сокращается.
В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как резкое повышение зарплаты учителей влияет на текучесть кадров в других учреждениях-предприятиях, особенно сильно это сказалось на кассе по безработице. Уровень заработной платы педагогов также оказывает давление на других работодателей уезда, что, в свою очередь, может побудить их снижать затраты, в том числе за счет сокращения рабочей силы.
Одной из проблемных областей, которой необходимо более основательно заняться в уезде, является профессиональное образование и его качество. В Ида-Вирумаа в качестве безработных зарегистрировано 3000 человек с профессиональным образованием - это чуть меньше половины всех безработных. Есть люди, которые окончили профучилище по четыре-пять раз, то есть приобрели несколько специальностей, но ни дня не работали. Здесь нужно разобраться, преподаем ли мы специальности, которые не востребованы, или причина в качестве обучения или собственном выборе людей.
Если ко всему вышесказанному добавить продолжающийся зеленый поворот, можно утверждать, что рынок труда в Ида-Вирумаа находится в вихре перемен. Мы пока не знаем, как изменятся показатели безработицы в ближайшие годы, но рост заработной платы был заметным.