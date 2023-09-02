Танель Кийк: Правительство выжимает воду из камня, чтобы сделать налоговый подарок богатым

Совсем недавно Сийм Каллас высказал мнение, что автомобильный налог вполне может составлять 1000 евро в год. Теперь и министр климата считает, что амбиции автомобильного налога должны быть еще выше, чтобы достичь климатических целей.
В свою очередь министр финансов Вырклаэв сообщил, что, конечно, если мы ставим целью климат, то мы должны говорить о гораздо больших цифрах. Похоже, имиджмейкеры Партии реформ тестируют общество и проверяют его болевой порог. Ведь до выборов времени предостаточно и сейчас можно безнаказанно играть с людьми.
В то же время становится все труднее скрывать, что это не экологический налог, а покрытие из государственного бюджета для финансирования чрезвычайно дорогостоящего предвыборного обещания Партии реформ. Как известно, в результате отмены ступенчатого освобождения от налога больше всего выиграют люди с доходом выше среднего, в том числе члены Рийгикогу. Однако, по собственным расчетам Минфина, это решение потребует из госбюджета почти 500 миллионов евро в год, то есть в четыре раза больше, чем принесет запланированный автомобильный налог.
Партия реформ также упорно делает ставку на провалы в памяти людей. Когда в 2009 году госпошлину за регистрацию транспортных средств увеличили почти в два раза, обосновали, мол, не жалуйтесь, зато у нас нет автоналога и это повышение немного выровняет ситуацию, позабыв при этом, что госпошлина должна все же базироваться на затратах. Если кто-то думает, что в связи с введением автомобильного налога правящая коалиция планирует снизить госпошлину, то как бы не так. Однако затраты как автовладельцев, так и всех остальных вырастут еще больше, поскольку помимо введения автомобильного налога будут повышены налог с оборота и акцизы.
Поэтому некоторые люди быстро начали искать новый автомобиль, чтобы избежать хотя бы первого автомобильного налога при покупке автомобиля. Конечно, Партия реформ и на такой случай нашла выход. В этом случае уплатить деньги придется при первой смене собственника после введения налога - неважно, новый это автомобиль или старый. При этом покупка старого автомобиля может оказаться настолько неоправданно дорогой, что его придется сдать на лом. Такой зеленый поворот.
Базовая ставка налога на регистрацию автомобиля в размере 300 евро будет означать, что если вы покупаете старый, но вполне исправный и рабочий автомобиль за несколько тысяч евро, то вам придется заплатить еще 300 евро, чтобы профинансировать освобождение от налога более состоятельных соотечественников. Наверняка ведущие реформисты на таких автомобилях не ездят, но у простых смертных эти машины довольно часто встречаются.
"Общественное мнение, вероятно, было бы менее критичным, если бы об автомобильном налоге и других повышениях налогов говорили до выборов и у людей просили бы мандат на это".
Танель Кийк, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
И все же некоторые коалиционные политики, которые ближе видели жизнь сельских регионов Эстонии, признали, что автомобильный налог стоит взвесить только в крупных городах, где мы видим более роскошный автопарк и зачастую чрезмерную мощность с экологической точки зрения. По моему мнению, острие всей налоговой политики следует направить гораздо больше на налогообложение богатства и роскоши, а не стричь всех под одну гребенку. Если вообще говорить об автомобильном налоге, то его целью должно быть сокращение использования автомобилей в городах и налогообложение роскошных автомобилей, а не желание наскрести 120 миллионов евро для покрытия предвыборных обещаний Партии реформ.
Общественное мнение, вероятно, было бы менее критичным, если бы об автомобильном налоге и других повышениях налогов говорили до выборов и у людей просили бы мандат на это. А также если бы мы видели более системный подход, например, связь между автомобильным налогом и финансированием содержания дорог, вместо объяснения, что "деньги пойдут на все".
Известно, что уже давно стараниями Партии реформ финансирование содержания дорог было отвязано и от поступления топливного акциза, поэтому ожидать логического решения на этот раз было бы наивно. О финансировании дорог и строительстве четырехполосных шоссе громко говорят только в рамках предвыборной кампании. Когда голоса получены, то это уже проблема сельских жителей - можно ли вообще проехать по местным дорогам.