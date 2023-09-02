Танель Кийк: Правительство выжимает воду из камня, чтобы сделать налоговый подарок богатым

В свою очередь министр финансов Вырклаэв сообщил, что, конечно, если мы ставим целью климат, то мы должны говорить о гораздо больших цифрах. Похоже, имиджмейкеры Партии реформ тестируют общество и проверяют его болевой порог. Ведь до выборов времени предостаточно и сейчас можно безнаказанно играть с людьми.

В то же время становится все труднее скрывать, что это не экологический налог, а покрытие из государственного бюджета для финансирования чрезвычайно дорогостоящего предвыборного обещания Партии реформ. Как известно, в результате отмены ступенчатого освобождения от налога больше всего выиграют люди с доходом выше среднего, в том числе члены Рийгикогу. Однако, по собственным расчетам Минфина, это решение потребует из госбюджета почти 500 миллионов евро в год, то есть в четыре раза больше, чем принесет запланированный автомобильный налог.