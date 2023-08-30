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Нарва получит 20 млн евро на строительство новой тепловой станции

Северное побережье
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Нарву снабжает теплоэнергией Балтийская электростанция, но при пиковых нагрузках в ход пускается и газовая котельная, расположенная неподалеку.
Нарву снабжает теплоэнергией Балтийская электростанция, но при пиковых нагрузках в ход пускается и газовая котельная, расположенная неподалеку. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Министр климата Кристен Михал направил на межведомственное согласование проект, согласно которому победителю конкурса на закупку и поставки тепловой энергии для города Нарвы будет выделено 20 млн евро на строительство новой теплопроизводящей установки на основе возобновляемых источников энергии.

Как ранее писало "Северное побережье", в новом отопительном сезоне жители приграничного города столкнутся с небывалым ростом цены на отопление.

- Сегодня в Нарве для производства тепла в основном используется горючий сланец. Это не только загрязняет окружающую среду, но и приводит к увеличению расходов на отопление. Данная мера поддержки поможет обеспечить стабильное производство тепла из возобновляемых источников энергии в Нарве по разумной цене и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, - сказал Кристен Михал.

Данной мерой смогут воспользоваться производители тепла, выигравшие конкурс на покупку тепла для централизованного теплоснабжения в Нарве. Инвестиции должны содействовать строительству станции по производству тепла с использованием возобновляемых источников энергии. Одним из возможных решений является строительство новой ТЭЦ, работающей на биотопливе. В дополнение к ТЭЦ может быть построена котельная на биотопливе или установлены тепловые насосы, использующие возобновляемые источники энергии.

Поддерживаемые мероприятия также включают подготовку документации, закупку технического оборудования, общестроительные работы, строительство новых коммуникаций, а также оплату подключения станции по производству тепла к системе коммунального водоснабжения и канализации и к электрическим сетям. Кроме того, будет оказана поддержка в строительстве подъездных путей и осуществлении надзора собственника.

Срок финансирования проекта составляет 32 месяца, однако этот срок может быть продлен в обоснованных случаях на этапе реализации, если есть уверенность, что проект может быть завершен в течение более длительного периода. Проект должен быть завершен не позднее 31.08.2026.

Максимальный бюджет проекта составляет 20 млн евро и будет финансироваться Европейским фондом справедливого перехода Европейского союза.

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Ключевые слова

Нарва
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