Эстония обновит бренд "e-Eesti" за 35 000 евро

Цель тендера - найти партнера для обновления бренда, послания и повествовательной стратегии электронной Эстонии как цифровой страны, которую можно использовать в международном маркетинге и коммуникации, проведении презентаций и выступлений, а также создании повествований.

В описании тендера говорится, что скоординированное и систематическое продвижение международной репутации электронной Эстонии основано на предположении, что Эстонии нужна сильная репутация информационного общества.

"Цифровое государство стало одной из центральных и важных составляющих всего имиджа Эстонии, оно выделяется как в имидже международных СМИ, в социальных сетях, так и в оценках экспертов и исследованиях, подготовленных think-thanks", - говорится в условиях конкурса.

Также, согласно тендеру, сильный имидж электронной Эстонии поможет компаниям эстонского сектора ИКТ экспортировать свои продукты и услуги и находить инвесторов.

"Помимо прочего, репутация хорошо функционирующей цифровой инфраструктуры подтверждает международной общественности, что в Эстонии хорошая бизнес-среда. Цифровая сфера также является важным сектором, в котором мы хотим участвовать в формировании международной политики. Продолжающийся рост от того, насколько хороша репутация наших электронных решений и желание иметь рабочую силу высшего уровня, зависит также от того, насколько хороша репутация наших электронных решений для связи с сектором ИКТ Эстонии", - говорится в тендере.

В описании тендера говорится, что в плане репутации электронной Эстонии, разработанном в 2017 году, также рассматривалась необходимость создания подхода, основанного на целевых странах. Сегодня основными целевыми рынками электронной Эстонии являются страны Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания), Великобритания, Германия, Франция, США, Нидерланды, Бельгия.

Согласно тендеру, целевыми группами стратегии сообщений являются государственные учреждения, занимающиеся международным маркетингом и коммуникацией электронной Эстонии, предприятия, представители сектора ИКТ, а также рядовые граждане.