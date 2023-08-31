Банкир: люди тратят больше денег, но могут купить на них меньше

- Эти 2,9% (спад ВВП Эстонии во втором квартале – прим. ред.) нужно понимать с точки зрения экономики в целом. Если мы посмотрим на реальную экономику, промышленность и другие производственные отрасли экономики, то там падение составило четыре процента. Небольшое улучшение по ВВП произошло за счет правительственного сектора, потому что там увеличилась добавленная стоимость, что повлияло на общий ВВП, - сказал Витсур.

По его словам, основной причиной по-прежнему является высокая инфляция, которая отнимает 5-6% ВВП в реальном выражении. Вторая причина - стрессовое состояние экономики всей Европы и остального мира. Спрос на рынках низкий, и производителям некуда сбывать свою продукцию, отметил Витсур.

Он также напомнил, что люди хоть и получают больше денег, но инфляция их съедает: "Люди тратят больше денег, но могут купить на них меньше. Но, к счастью, рост цен замедлился, и тот разрыв, который мы имели в прошлом году, был гораздо больше, чем в этом".