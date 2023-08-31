На границе с Россией перестроят погранпункт

Планируемое правительством закрытие погранперехода в Койдула ради бюджетной экономии приведет к увеличению нагрузки на погранпереход в Лухамаа, который придется перестроить для обслуживания возросшего трафика, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру"
Через Койдула границу пересекает около 600 человек в день. Если закрыть пункт в Койдула, то возросшая нагрузка на соседний переход в Лухамаа потребует дополнительных инвестиций в его расширение, и неизбежно возникнет вопрос о том, в чем же будет заключаться экономия.
- Закрытие пункта пропуска в Койдула скорее всего повлечет за собой необходимость дополнительных инвестиций и реконструкции пункта пропуска в Лухамаа, чтобы он мог справиться с возросшим трафиком, - сказал руководитель погранперехода в Койдула Петер Маран.
Закрытие пограничного пункта в Койдула окажет наибольшее влияние на жизнь местного населения.
- Почти 50% пересекающих границу в Койдула - граждане Эстонской Республики. За ними следуют граждане России и Латвии. В Лухамаа интенсивность пересечения границы эстонскими гражданами в разы меньше, чем в Койдула, - сказал Маран.
В волости Сетомаа критически относятся к планам правительства, утверждая, что закрытие погранперехода приведет к тому, что местные жители потеряют работу, а несколько предприятий лишатся сотрудников.
- Только в Койдула мы потеряем около 20 рабочих мест. У нашего крупнейшего работодателя, санатория "Вярска", 14 человек ежедневно ходят на работу через границу. Если мы перекроем эти возможности, мы потеряем во всем, - сказал старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре.