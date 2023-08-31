На границе с Россией перестроят погранпункт

Через Койдула границу пересекает около 600 человек в день. Если закрыть пункт в Койдула, то возросшая нагрузка на соседний переход в Лухамаа потребует дополнительных инвестиций в его расширение, и неизбежно возникнет вопрос о том, в чем же будет заключаться экономия.

- Закрытие пункта пропуска в Койдула скорее всего повлечет за собой необходимость дополнительных инвестиций и реконструкции пункта пропуска в Лухамаа, чтобы он мог справиться с возросшим трафиком, - сказал руководитель погранперехода в Койдула Петер Маран.

Закрытие пограничного пункта в Койдула окажет наибольшее влияние на жизнь местного населения.

- Почти 50% пересекающих границу в Койдула - граждане Эстонской Республики. За ними следуют граждане России и Латвии. В Лухамаа интенсивность пересечения границы эстонскими гражданами в разы меньше, чем в Койдула, - сказал Маран.

В волости Сетомаа критически относятся к планам правительства, утверждая, что закрытие погранперехода приведет к тому, что местные жители потеряют работу, а несколько предприятий лишатся сотрудников.