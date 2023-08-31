Жители Эстонии все чаще используют бесконтактные платежи и отказываются от наличных денег

Статистика карточных платежей Eesti Pank показывает, что количество карточных платежей в Эстонии во втором квартале этого года выросло на 7%, а количество бесконтактных платежей - на целых 23%.
Руководитель отдела анализа клиентов и обработки данных SEB Baltic Леннарт Китт и его коллега из отдела платежных решений для продавцов Карл Оскар Хаак признают, что и клиенты, и продавцы стали более восприимчивы к интеллектуальным решениям.
Количество карточных платежей в Эстонии растет с каждым годом, и, по словам Леннарта Китта, руководителя отдела анализа клиентов и анализа данных SEB Baltic, сегодня две трети платежей в странах Балтии совершаются с помощью банковских карт.
- В июне этого года клиенты SEB совершили 73% объема расходов посредством карточных платежей, то есть только каждый четвертый евро был потрачен в бумажных деньгах, - сказал Китт, добавив, что почти 15% карточных платежей совершаются путем оплаты за товары или услуги в интернет-магазинах.
Две трети карточных платежей совершаются с использованием бесконтактных платежей. Статистика платежей Eesti Pank показывает, что во втором квартале этого года в Эстонии было совершено почти 100 миллионов карточных платежей, из которых 68 миллионов были бесконтактными.
По словам Китти, оплата с помощью смарт-устройств также набирает все большую популярность.
- 14% карточных платежей частных клиентов SEB совершаются с помощью смарт-устройства. Смартфоны в основном используются для умных платежей, но количество платежей с помощью умных часов также медленно увеличивается, - сказал Китт.
Смарт-устройства используются для оплаты в ресторанах, барах и других предприятиях общественного питания.
- В заведениях общественного питания доля смарт-платежей составляет 23%, то есть почти каждый четвертый счет оплачивается жестом смарт-устройства, - описывает Китт, в каких случаях смарт-устройства используются в качестве средства платежа.
Он утверждает, что, хотя количество смарт-платежей растет, можно видеть, что смарт-устройства в основном используются в качестве средства платежа для совершения небольших платежей.
Хотя объем бесконтактных покупок рос даже быстрее, чем количество транзакций, достигнув 37%, по данным Банка Эстонии, из 2,1 млрд евро, потраченных во втором квартале в торговых точках по выпущенным в Эстонии картам, бесконтактные покупки стоили 1,02 миллиарда, или чуть меньше половины.
- Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, предприятиях общественного питания, услугах красоты и здоровья обычно выплачиваются небольшие суммы по безналичному расчету. Более крупные транзакции осуществляются с помощью платежной карты или перевода, - пояснил Китт.
Поскольку решения бесконтактных платежей также сопряжены с определенными рисками, для их смягчения введены денежные ограничения, поэтому иногда приходится вводить ПИН-код или проходить идентификацию с помощью смарт-устройства.
Продавцы стали более склонны к умным решениям
Продавцы также ищут умные и удобные решения, которые значительно облегчат жизнь им самим и их клиентам.
- Наличный расчет с каждым годом снижается. Если раньше ярмарки и рынки были местом, где расплачиваться наличными было предпочтительнее, то теперь торговцы поняли, что без возможности оплаты картой транзакции не могут быть совершены, - сказал руководитель отдела платежных решений для торговцев SEB Карл Оскар Хаак.
По его словам, коммерсанты обычно вносят изменения в прием карточных платежей весной, а статистика Банка Эстонии также показывает рост аренды краткосрочных терминалов из года в год, особенно в летний период.
- Статистика последних трех лет показывает, что во втором квартале года выпуск новых карточных терминалов увеличивается в полтора раза по сравнению с остальным годом. Статистика SEB также показывает, что осень не приносит большого количества расторжений договоров, а это означает, что коммерсанты, которые летом кратко протестировали платежный терминал, видят его удобство и выгоду для бизнеса и продолжают использовать терминалы, - заявил Хаак.