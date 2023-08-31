Жители Эстонии все чаще используют бесконтактные платежи и отказываются от наличных денег

Он утверждает, что, хотя количество смарт-платежей растет, можно видеть, что смарт-устройства в основном используются в качестве средства платежа для совершения небольших платежей.

Хотя объем бесконтактных покупок рос даже быстрее, чем количество транзакций, достигнув 37%, по данным Банка Эстонии, из 2,1 млрд евро, потраченных во втором квартале в торговых точках по выпущенным в Эстонии картам, бесконтактные покупки стоили 1,02 миллиарда, или чуть меньше половины.

- Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, предприятиях общественного питания, услугах красоты и здоровья обычно выплачиваются небольшие суммы по безналичному расчету. Более крупные транзакции осуществляются с помощью платежной карты или перевода, - пояснил Китт.

Поскольку решения бесконтактных платежей также сопряжены с определенными рисками, для их смягчения введены денежные ограничения, поэтому иногда приходится вводить ПИН-код или проходить идентификацию с помощью смарт-устройства.

Продавцы стали более склонны к умным решениям

Продавцы также ищут умные и удобные решения, которые значительно облегчат жизнь им самим и их клиентам.

- Наличный расчет с каждым годом снижается. Если раньше ярмарки и рынки были местом, где расплачиваться наличными было предпочтительнее, то теперь торговцы поняли, что без возможности оплаты картой транзакции не могут быть совершены, - сказал руководитель отдела платежных решений для торговцев SEB Карл Оскар Хаак.

По его словам, коммерсанты обычно вносят изменения в прием карточных платежей весной, а статистика Банка Эстонии также показывает рост аренды краткосрочных терминалов из года в год, особенно в летний период.