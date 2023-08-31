Президент: молодых учителей нужно поддерживать

- В начале нового учебного года мы думаем о тех, кто идет в школу, но мы можем и должны больше думать об учителях и всех других помощниках, которые сопровождают молодежь на ее образовательном пути, - подчеркнул президент Алар Карис на встрече с студентами-преподавателями Таллиннского университета. Глава государства выразил удовлетворение тем, что в последние годы на учителей учится все больше людей, а государство дало возможность значительно увеличить количество учебных мест в вузах для желающих стать учителями.

- Молодого человека, начинающего работать учителем, воодушевляет идея изменить мир своей работой, но этот энтузиазм может быстро улетучиться, если заботы о работе будут продолжать расти, - сказал президент Карис. - Поэтому начинающим учителям необходима дополнительная поддержка со стороны директора и коллег. Однако мы все можем поддержать энтузиазм молодых людей, выбравших путь преподавания.

На встрече было констатировано, что большое количество тех, кто учится на учителей, уже работают в педагогической профессии, поэтому необходимо умело совмещать учебу и работу.

Глава государства отметил, что в обществе в основном принято говорить о сложностях и выгорании, связанных с преподаванием.