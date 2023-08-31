Президент: молодых учителей нужно поддерживать

В преддверии начала учебного года президент Эстонии обратился к студентам, учащимся стать преподавателями.
- В начале нового учебного года мы думаем о тех, кто идет в школу, но мы можем и должны больше думать об учителях и всех других помощниках, которые сопровождают молодежь на ее образовательном пути, - подчеркнул президент Алар Карис на встрече с студентами-преподавателями Таллиннского университета. Глава государства выразил удовлетворение тем, что в последние годы на учителей учится все больше людей, а государство дало возможность значительно увеличить количество учебных мест в вузах для желающих стать учителями.
- Молодого человека, начинающего работать учителем, воодушевляет идея изменить мир своей работой, но этот энтузиазм может быстро улетучиться, если заботы о работе будут продолжать расти, - сказал президент Карис. - Поэтому начинающим учителям необходима дополнительная поддержка со стороны директора и коллег. Однако мы все можем поддержать энтузиазм молодых людей, выбравших путь преподавания.
На встрече было констатировано, что большое количество тех, кто учится на учителей, уже работают в педагогической профессии, поэтому необходимо умело совмещать учебу и работу.
Глава государства отметил, что в обществе в основном принято говорить о сложностях и выгорании, связанных с преподаванием.
- Таким образом, у молодых людей может развиться страх перед профессией учителя или они могут почувствовать, что они еще не готовы к этой профессии, когда приходят прямо из средней школы. Однако нам нужно больше учителей в школах. Общество ищет решение, привлекая к профессии учителя людей из других областей, но необходимо найти правильный баланс между знаниями в этой области и навыками преподавания. Точно так же необходимо найти и усилить самые сильные качества разных поколений, потому что возраст не является главным критерием в образовании, - пояснил глава государства.
Студенты, принявшие участие во встрече, поделились причинами своего решения в пользу профессии учителя и предложили решения, как познакомить молодежь с профессией учителя.
- Желание стать учителем может возникнуть уже тогда, когда, например, в старшей школе можно будет стоять перед классом, помогая учителю, получить первый краткий педагогический опыт, - поделился советом Глава государства.
Когда президент Карис спросил, на какую поддержку рассчитывают учителя-учащиеся, была подчеркнута важность помощников учителей в эстонских школах. По их словам, это существенно помогло бы реализовать как инклюзивное образование, так и переход на изучение эстонского языка.
- Мы смелы и, если необходимо, признаем, что многие молодые люди из русскоязычных семей вначале не могут справиться с учебой в эстонской школе, поэтому мы могли бы предложить им годичный перерыв для изучения эстонского языка, - подчеркнули Президент Карис.