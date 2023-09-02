В сентябре в Аувере стартует выпуск масла из сланца и шин

В середине августа из Швеции в Силламяэский порт прибыло судно, с которого экскаватор выгрузил 1670 тонн шинной крошки. В порту ее погрузили на грузовики, которые покатили за 30 километров в Аувере. На расположенном там заводе масел дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power" крошку станут добавлять к сланцу, чтобы в ходе процессе пиролиза производить из них масло.