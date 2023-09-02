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В сентябре в Аувере стартует выпуск масла из сланца и шин

Эрик Гамзеев
, журналист
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В августе из Швеции в Силламяэский порт прибыло первое судно, доставившее около 1700 тонн старых измельченных шин, которые на Аувереском заводе масел переработают вместе со сланцем в масло.
В августе из Швеции в Силламяэский порт прибыло первое судно, доставившее около 1700 тонн старых измельченных шин, которые на Аувереском заводе масел переработают вместе со сланцем в масло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В начале сентября завод масел "Eesti Energia" должен выпустить первую партию масла, сырьем для которого наряду со сланцем служит небольшая часть "выпаренного сока" из старых шин, прибывших недавно из Швеции.

В середине августа из Швеции в Силламяэский порт прибыло судно, с которого экскаватор выгрузил 1670 тонн шинной крошки. В порту ее погрузили на грузовики, которые покатили за 30 километров в Аувере. На расположенном там заводе масел дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power" крошку станут добавлять к сланцу, чтобы в ходе процессе пиролиза производить из них масло.

Доля шин поначалу невелика

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Экономика
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