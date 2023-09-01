Пт, 1.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви избили мужчину

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

31 августа в полицию поступило сообщение о том, что возле "Jõhvi kaubanduskeskus" был избит 27-летний мужчина.

В качестве подозреваемого полиция задержала 18-летнего парня. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства. 

Неосторожный велосипедист сбил пожилую женщину

Днем 31 августа молодой велосипедист сбил в Нарве пожилую женщину. ДТП произошло возле здания по проспекту Кангеласте, 6 на пешеходной дорожке, где 19-летний молодой человек катался на велосипеде, не держась за руль. Катание закончилось тем, что он сбил 88-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В Кивиыли украли рабочие инструменты

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи рабочих инструментов из дома на улице Ааза в Кивиыли в ночь на 31 августа. Чтобы проникнуть в помещение, воры разбили окно. Ущерб, причиненный кражей, составляет 5000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх