СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Нымме сгорел дом

Около девяти часов вечера 31 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Казе в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости горит дом.
Недостроенный одноэтажный частный дом горел открытым пламенем. Работы по тушению завершились примерно через 40 минут.
Здание полностью разрушено.
По словам владельца дома, днем он пользовался камином, из-за этого и мог начаться пожар.
Горел старый отель
Около восьми вечера 31 августа спасатели получили сообщение о пожаре в заброшенном здании на улице Айа в городе Нарва-Йыэсуу.
К моменту прибытия спасателей из окон второго этажа было видно пламя и шел темный дым. Чтобы добраться до места возгорания, спасателям пришлось открыть ворота. Горел холл старой гостиницы.
Пламя перекинулось с потолка на крышу. Пожар удалось взять под контроль примерно за час.
Возгорание началось из-за старой мебели, хранившейся в углу большого помещения.