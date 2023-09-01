СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Нымме сгорел дом

Недостроенный одноэтажный частный дом горел открытым пламенем. Работы по тушению завершились примерно через 40 минут.

Здание полностью разрушено.

По словам владельца дома, днем он пользовался камином, из-за этого и мог начаться пожар.

Горел старый отель

Около восьми вечера 31 августа спасатели получили сообщение о пожаре в заброшенном здании на улице Айа в городе Нарва-Йыэсуу.

К моменту прибытия спасателей из окон второго этажа было видно пламя и шел темный дым. Чтобы добраться до места возгорания, спасателям пришлось открыть ворота. Горел холл старой гостиницы.

Пламя перекинулось с потолка на крышу. Пожар удалось взять под контроль примерно за час.