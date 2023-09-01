Переговоры о повышении зарплат учителей продолжатся

В понедельник 4 сентября представители Союз работников образования Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии встретятся с министром образования и науки Кристиной Каллас, чтобы продолжить переговоры по улучшению условий заработной платы работников образования.
Первый раунд переговоров о заработной плате состоялся в июне, но местные самоуправления не согласовали конкретные планы действий по повышению заработной платы учителей и поиску дополнительного финансирования для повышения зарплаты воспитателей детских садов.
- О нехватке учителей постоянно пишут и говорят, одна из причин – отсутствие конкурентоспособной зарплаты, - сказал председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.
- Поэтому текущие сигналы правительства, как в плане сокращения, так и замораживания заработной платы, вызывают крайнее беспокойство. Мы ценим желание министра образования получить дополнительные средства из бюджета, но в случае необходимости готовы отстаивать свои права методами коллективного давления, - отметил Вольтри.