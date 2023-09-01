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Переговоры о повышении зарплат учителей продолжатся

Северное побережье
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"Радости и заботы профессии учителя". Фотоснимок сделан на учительской конференции в 2019 году.
"Радости и заботы профессии учителя". Фотоснимок сделан на учительской конференции в 2019 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В понедельник 4 сентября представители Союз работников образования Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии встретятся с министром образования и науки Кристиной Каллас, чтобы продолжить переговоры по улучшению условий заработной платы работников образования.

Первый раунд переговоров о заработной плате состоялся в июне, но местные самоуправления не согласовали конкретные планы действий по повышению заработной платы учителей и поиску дополнительного финансирования для повышения зарплаты воспитателей детских садов.

- О нехватке учителей постоянно пишут и говорят, одна из причин – отсутствие конкурентоспособной зарплаты, - сказал председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.

- Поэтому текущие сигналы правительства, как в плане сокращения, так и замораживания заработной платы, вызывают крайнее беспокойство. Мы ценим желание министра образования получить дополнительные средства из бюджета, но в случае необходимости готовы отстаивать свои права методами коллективного давления, - отметил Вольтри.

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Эстония
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