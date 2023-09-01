Переговоры о повышении зарплат учителей продолжатся

Первый раунд переговоров о заработной плате состоялся в июне, но местные самоуправления не согласовали конкретные планы действий по повышению заработной платы учителей и поиску дополнительного финансирования для повышения зарплаты воспитателей детских садов.

- О нехватке учителей постоянно пишут и говорят, одна из причин – отсутствие конкурентоспособной зарплаты, - сказал председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.