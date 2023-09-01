Прохладный июль сказался на летней выручке торговых сетей

По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтлы, на розничную продажу в июле существенно повлияла погода.

- Поскольку Coop имеет ряд магазинов и во многих небольших регионах Эстонии, куда летом люди отправляются в отпуск, погода определенно заставляет нас чувствовать себя выше среднего, - сказал Рохтла. В частности, летняя погода влияет на продажи традиционных летних товаров, таких как мороженое, безалкогольные напитки и вода.

Руководитель отдела бухгалтерии Selver Кристьян Андерсон также сообщил, что финансовый и объемный рост в июле был замедлен более скромными продажами мороженого и напитков по сравнению с прошлым годом. Но в целом они оба смотрят в будущее с оптимизмом.

- Снижение объемов в целом затихло и в целом ситуация нормализуется. Полагаю, что объемы достигнут уровня предыдущего года уже в конце этого года, а рост частного потребления на 1,7 процента прогнозируется уже на следующий год. Скорее всего, это отразится и на продаже продуктов питания и потребительских товаров, - надеется он.

Генеральный директор Rimi Эстония Вайдо Падумяэ заявил, что частное потребление в первом полугодии было скромным.

- Объемы продаж, которые уже больше года находятся в тенденции к снижению, сегодня все еще восстанавливаются, и мы надеемся увидеть рост к концу года. Надеюсь, что общая экономическая ситуация в Эстонии также будет способствовать этому, - сказал добавил он. - Рост цен, который больше всего влияет на объемы продаж, замедлился, и во многих группах продуктов мы действительно видим и ожидаем падения цен. Снизились цены на молочные продукты, зерновые продукты, масла и красную рыбу.

- Мы оптимистичны и делаем все возможное, чтобы каждый день предлагать доступные цены и тем самым увеличивать объемы наших продаж. Однако здесь нужно помнить, что повышение НДС в начале года не будет способствовать падению цен в долгосрочной перспективе, - добавил он.