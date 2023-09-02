Праздник шахтеров закончился массовым штрафованием

Хотя организаторы праздника с участием примерно 5000 человек устроили дополнительную стоянку на территории между йыхвиским виадуком и стадионом, машинами оказались забиты парковки и концертного дома, и "Pargi Keskus". Однако именно на последней уже месяц с лишним действует платная парковка: первые три часа бесплатно, а далее за каждый последующий час платить нужно 1 евро. Однако для этого время начала парковки должно быть зафиксировано на видном месте. Поскольку многие участники праздника этого не сделали, то по возвращении на стоянку их ждал неприятный сюрприз в виде штрафной квитанции под дворником автомобиля.