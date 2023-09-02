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Две новые школы, но цель одна: предложить молодежи лучший трамплин

Сирле Соммер-Калда
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Директор Нарвской гимназии Тейви Габриэль и директор Нарвской эстонской госгимназии Иренее Кяосаар более года руководили школой, в которой не было учеников. 1 сентября началась новая история.
Директор Нарвской гимназии Тейви Габриэль и директор Нарвской эстонской госгимназии Иренее Кяосаар более года руководили школой, в которой не было учеников. 1 сентября началась новая история. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ирене Кяосаар и Тейви Габриэль руководят новыми нарвскими государственными гимназиями, создавая там ориентированные на учеников школы с открытой культурой, где хорошо учиться и учить. Эта задача не из легких, но иначе их и не было бы в Нарве.

- Когда я предыдущей весной увидела пресс-сообщение о руководителях нарвских государственных гимназий, то первым делом подумала, что имена по ошибке перепутали. Деятельность Ирене по развитию интеграции и языкового погружения позволяла думать, что для нее интерес представляет, скорее, гимназия с обучением 60:40. А Тейви, создававшая эстоноязычную Кохтла-Ярвескую гимназию, вполне могла бы возглавить Нарвскую эстонскую государственную гимназию.

Тейви: Для меня это был первый конкурс на должность руководителя школы, в котором я вообще участвовала, и первой мыслью было предложить свою кандидатуру в ту школу, которой сегодня руководит Ирене.

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