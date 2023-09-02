Две новые школы, но цель одна: предложить молодежи лучший трамплин

Ирене Кяосаар и Тейви Габриэль руководят новыми нарвскими государственными гимназиями, создавая там ориентированные на учеников школы с открытой культурой, где хорошо учиться и учить. Эта задача не из легких, но иначе их и не было бы в Нарве.
- Когда я предыдущей весной увидела пресс-сообщение о руководителях нарвских государственных гимназий, то первым делом подумала, что имена по ошибке перепутали. Деятельность Ирене по развитию интеграции и языкового погружения позволяла думать, что для нее интерес представляет, скорее, гимназия с обучением 60:40. А Тейви, создававшая эстоноязычную Кохтла-Ярвескую гимназию, вполне могла бы возглавить Нарвскую эстонскую государственную гимназию.