Две новые школы, но цель одна: предложить молодежи лучший трамплин

Директор Нарвской гимназии Тейви Габриэль и директор Нарвской эстонской госгимназии Иренее Кяосаар более года руководили школой, в которой не было учеников. 1 сентября началась новая история.

Ирене Кяосаар и Тейви Габриэль руководят новыми нарвскими государственными гимназиями, создавая там ориентированные на учеников школы с открытой культурой, где хорошо учиться и учить. Эта задача не из легких, но иначе их и не было бы в Нарве.