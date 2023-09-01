Умер ида-вируский журналист Алексей Федоров

"Алексею нравилась работа, которой он занимался, однако она его и сжигала", - сказал известный ида-вирумааский тележурналист и заместитель председателя Эстонского союза журналистов Аго Гашков, много лет работавший вместе с Алексеем Федоровым.

Журналистской деятельностью Алексей Федоров занялся в начале 1990-х годов, работал в тогдашнем "Viru Raadio" и "Raadio 4". В 2003-2013 годах он был спортивным редактором "Северного побережья" и не только отражал спортивную жизнь уезда, но и участвовал в организации различных редакционных и уездных спортивных мероприятий. Среди прочего он был также одним из тех активистов, благодаря кому в Кохтла-Ярве возникла женская хоккейная команда. В последний год он сотрудничал с йыхвиским футбольным клубом "Phoenix", который и сообщил в пятницу в социальных сетях о смерти Федорова, подчеркнув, что невозможно поверить, что он ушел так рано.