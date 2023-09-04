ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для многих детей начинающийся учебный год будет иным

В Йыхви учащиеся могут наслаждаться новым зданием основной школы уже полгода, однако, вероятно, в этом учебном году в порядок приведут и окрестности школы, как это и было запланировано.

Строящиеся в Кохтла-Ярве новое здание Кесклиннаской школы к 1 сентября - как планировалось поначалу - доделать не успели, но в новом году ученики смогут въехать в новое здание.

Очень большие изменения произошли также в Люганузеской волости, где государство оказалось готово взять себе все три школы. Конечно, огосударствление школ не является какой-то волшебной палочкой, которая тут же совершит чудо, добавит детей и обеспечит большой скачок в качестве образования. Но все же надо признать, что у государства больше возможностей вкладывать в школы, чем у самоуправлений. И похоже, что общественность также выдала государственным школам кредит доверия, что качество образования там смогут обеспечить лучше, чем в случае с нашими муниципальными школами.

В ида-вируских школах с нынешнего учебного года зарплата преподающих на эстонском языке педагогов самая высокая в стране, что уже стало приносить свои плоды в том, что профессия учителя, похоже, обрела большую популярность, чем когда-либо прежде. Теперь можно сказать, что из наших школ не уходят, а в них приходят в том числе из-за зарплаты.

В последние годы государство обращало на образование в Ида-Вирумаа больше внимания, чем в любом другом регионе. Надеемся, что в результате этого мы получим также приличный скачок качества, чтобы наши дети получали хорошее образование в своих родных местах.