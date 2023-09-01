ГАЛЕРЕЯ ⟩ Состоялось торжественное открытие Йыхвиской основной школы

Сегодня состоялось открытие Йыхвиской основной школы. Обучение в новом здании ведется уже с начала этого года, однако еще в августе вокруг здания проводились строительные работы. На данный момент строительство площадки перед зданием школы завершено. Предстоит еще обустройство уличной зоны между зданием школы и стадионом, а также строительство игровых площадок и установка уличной мебели.