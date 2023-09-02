ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мадис Каллас

Нарвское горсобрание поставило себя в неловкое положение, проголосовав против переименования улиц и пригласив произнести защитную речь "эксперта" Александра Гамазина, который утверждал, что в 1944 году Красная армия вовсе не оккупировала Эстонию. В Нарвском горсобрании во время прошлогодней танковой саги создали комиссию по историческому наследию, истинной целью которой, как выяснилось, было защитить красное наследие пограничного города. Вероятно, теперь, когда, несмотря ни на что, в Нарве исчезли последние выражения почтения красной империи, у членов горсобрания исчезнет и потребность в данной комиссии.