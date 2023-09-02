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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мадис Каллас

Северное побережье
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе подошла к концу сага с нарвскими названиями улиц, в которой министр по делам регионов Мадис Каллас по праву сильнейшего заставил уважать в пограничном городе ценности Эстонской Республики и изменил названия улиц, служившие советской идеологии, чего Нарвское горсобрание до сих пор сделать не соглашалось.

Таким образом, с 1 сентября изменили названия четырех улиц, данные в честь красноармейцев и оккупации Нарвы Красной армией. Улица Алексея Юханова получит название Вайке-Раквере, улица Арсентия Бастракова станет улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.

Нарвское горсобрание поставило себя в неловкое положение, проголосовав против переименования улиц и пригласив произнести защитную речь "эксперта" Александра Гамазина, который утверждал, что в 1944 году Красная армия вовсе не оккупировала Эстонию. В Нарвском горсобрании во время прошлогодней танковой саги создали комиссию по историческому наследию, истинной целью которой, как выяснилось, было защитить красное наследие пограничного города. Вероятно, теперь, когда, несмотря ни на что, в Нарве исчезли последние выражения почтения красной империи, у членов горсобрания исчезнет и потребность в данной комиссии.

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