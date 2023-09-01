Две госгимназии открылись в Нарве, но одна пока в стадии стройплощадки

Разом две государственные гимназии начали работу в приграничном городе. Однако если Нарвская гимназия уже в полной мере наслаждается своим новым домом на улице Александра Пушкина, то Нарвская эстонская гимназия до января ждет сдачи новостройки на улице Харидузе, а пока же будет учиться и учить на временных площадях на улице Йоала.
Обе госгимназии в Нарве утром 1 сентября провели свои праздничные церемонии открытия.
- Город Нарва радуется двум новым гимназиям. Новая школьная среда, новый руководитель, новые учителя - все это способствует созданию новой школьной культуры. Нарва идет уверенными шагами по дороге обновления школы, - радостно заявила мэр Нарвы Катри Райк, за одно утро побывавшая на праздниках открытия обеих госгимназий.
Также обе новые госгимназии почтила своим вниманием министр образования и науки Кристина Каллас. "Открытие новых школ в Нарве помогает предложить молодежи региона эстоноязычное гимназическое образование на высоком уровне. Верю, что государственные гимназии со своей атмосферой и современной вдохновляющей школьной средой станут дополнительной мотивацией для молодежи в получении хорошего гимназического образования и освоении эстонского языка на блестящем уровне. Таким образом, для них в будущем будут открыты все двери", - сказала Каллас.
Нарвская эстонская госгимназия за неимением постоянного дома устроила церемонию открытия в колледже Тартуского университета, а оттуда шествием с флагами гимназическая семья направилась прямиком на стройплощадку. Посмотрели на свои будущие стены, которые пока в строительных лесах, а также поблагодарили за работу начальника строительства. Тот поздравил заявившихся гимназистов с Днем знаний. После этого шествие двинулось в дальний путь к временному гимназическому зданию на улице Йоала, что в Кренгольмском районе приграничного города.