В Финском заливе ограничат вылов рыбы

- В настоящее время рыбные запасы в нашем регионе сокращаются. Однако это означает не прекращение промысла, а изменение объемов улова в зависимости от рыбных запасов. Учитывая современное состояние рыбных запасов, мы должны быть готовы к тому, что квота на вылов салаки будет сокращена примерно на 40-50% в открытой части Балтийского моря и примерно на 20% в Рижском заливе, - сказала советник отдела рыболовства Министерства регионального развития и сельского хозяйства Кайре Мяртин.

В понедельник, 28 августа, Европейская комиссия опубликовала свое предложение по возможностям рыболовства в Балтийском море на 2024 год, в котором числовые показатели были только для отдельных рыболовных районов. Так, комиссия рекомендует в 2024 году сократить вылов салаки в Рижском заливе на 20%, вылов лосося в открытой части Балтийского моря - на 15%, а в Финском заливе - на 7%.

Что касается промысла салаки в Ботническом заливе, которому в Финляндии уделяется большое внимание, комиссия представила рекомендацию прекратить целенаправленный промысел и установить общий допустимый улов, ограничивающийся сопутствующим уловом. По мнению опрошенных ERR экспертов, по сути это означает прекращение промысла салаки в Ботническом заливе.

Публикуя свои предложения, Еврокомиссия заявила, что они основаны на научной оценке, согласно которой состояние некоторых рыбных запасов Балтийского моря является плохим.