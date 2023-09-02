Фестиваль "Station Narva" объединяет музыкальное наследие всего мира и приглашает открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города

Начнется фестиваль в четверг, 7 сентября, с бесплатного концерта в Нарвском колледже, где в оригинальной совместной программе выступят Отт Лепланд, ИНГА и Нарвский городской симфонический оркестр. В рамках проекта сотрудничества прозвучат, среди прочего, новые аранжировки песен Яака Йоала "Kui mind kutsud sa", "Kuulsuse ahelad" и "Unustuse jõel", хит Отта Лепланда "Kuula" и премьера новой песни ИНГИ. В день открытия фестиваля состоится дискуссия "BAZAR" о будущем культурной жизни Нарвы.

Во второй половине дня в пятницу, 8 сентября, в нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT" на дне предпринимательства под прицелом окажется искусственный интеллект в творческом бизнесе. В рамках мероприятия состоится ретроспективный премьерный показ документального фильма ида-вируской практической программы "Spinner", а также открытие совместной выставки работ ида-вируских художников "Noor Tundmatu".

Музыкальная программа "Station Narva" сосредоточится в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в нарвском центре сценических искусств "Vaba Lava", продолжаясь в обе ночи в расположенном на берегу реки арт-клубе "Ro-Ro". Разных по звучанию и облику исполнителей фестиваля объединяет всемирное наследие, точки соприкосновения и видение будущего танцевальной и созвучной эпохе музыки.

Ivan Dorn. Фото: Station Narva

Одним из наиболее известных во всем мире исполнителей на фестивале станет Джеймс Лавель - один из ключевых деятелей современной клубной музыки, альтернативного хип-хопа и трип-хопа, а также основатель британского лейбла "Mo' Wax" и проекта "UNKLE".