Фестиваль "Station Narva" с 7 по 10 сентября уже в шестой раз наполнит приграничный город отечественной и зарубежной музыкой, покажет городское пространство с нового ракурса, а также пригласит обсудить традиции и будущее Ида-Вирумаа.
Фестиваль "Station Narva" объединяет музыкальное наследие всего мира и приглашает открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города
Начнется фестиваль в четверг, 7 сентября, с бесплатного концерта в Нарвском колледже, где в оригинальной совместной программе выступят Отт Лепланд, ИНГА и Нарвский городской симфонический оркестр. В рамках проекта сотрудничества прозвучат, среди прочего, новые аранжировки песен Яака Йоала "Kui mind kutsud sa", "Kuulsuse ahelad" и "Unustuse jõel", хит Отта Лепланда "Kuula" и премьера новой песни ИНГИ. В день открытия фестиваля состоится дискуссия "BAZAR" о будущем культурной жизни Нарвы.
Во второй половине дня в пятницу, 8 сентября, в нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT" на дне предпринимательства под прицелом окажется искусственный интеллект в творческом бизнесе. В рамках мероприятия состоится ретроспективный премьерный показ документального фильма ида-вируской практической программы "Spinner", а также открытие совместной выставки работ ида-вируских художников "Noor Tundmatu".
Музыкальная программа "Station Narva" сосредоточится в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в нарвском центре сценических искусств "Vaba Lava", продолжаясь в обе ночи в расположенном на берегу реки арт-клубе "Ro-Ro". Разных по звучанию и облику исполнителей фестиваля объединяет всемирное наследие, точки соприкосновения и видение будущего танцевальной и созвучной эпохе музыки.
Одним из наиболее известных во всем мире исполнителей на фестивале станет Джеймс Лавель - один из ключевых деятелей современной клубной музыки, альтернативного хип-хопа и трип-хопа, а также основатель британского лейбла "Mo' Wax" и проекта "UNKLE".
На "Vaba Lava" можно будет услышать сплав хауса, ню-диско и фанка в исполнении украинской поп-звезды Ивана Дорна, вышедшую из парижской плавильной печи культур группу "Acid Arab", которая играет электронную танцевальную музыку, ди-джея Nooriyah, родившуюся в Саудовской Аравии, и нидерландскую ска-рок-группу "Bazzookas", которая, по их собственным словам, заставит танцевать "молодого и зрелого, собаку и кошку, голландца и эстонца, таллиннца и нарвитянина".
Из эстонских музыкантов на "Vaba Lava" будут представлены дуэт возмутителя спокойствия эстонского андеграунда Ajukaja и сумеречного самурая авангардной поп-музыки Марта Ави, YASMYN и уроженка Нарвы IVI со своими свеженькими альбомными программами, а также manna - альтернатив-R"n"B-артистка, которая обладает воздушным вокалом, парящим поверх интенсивных басовых битов.
В ночной программе "Ro-Ro" выступят проживающий в Таллинне уроженец Стамбула исполнитель хип-хопа, панк-рока и брейкбита GØK2, инди-поп-супергруппа "Masha Ye", группа меланхолического пост-панка "Товарищ Астроном", силламяэская четверка импро-электроники "Analogue Quattro". Между группами свои сеты предложат ди-джеи Raul Saaremets и Työmik Bassofsky.
Фестиваль предложит художественные выставки и мероприятие в честь закрытия сезона в Нарвской арт-резиденции, ночные арт-походы по Кренгольму, лодочные туры по Венеции, приготовленные японскими художниками обеды и многое другое.
Днем в субботу, 9 сентября, в программе несколько бесплатных концертов в интересных местах - от Йоаорга до порта Кулгу и ресторана "Белая тыква".
В воскресенье, 10 сентября, точку в программе фестиваля поставит традиционный нарвский завтрак в центре "VitaTiim".
Фестивальные паспорта "Station Narva 2023" по цене 45 евро имеются в продаже в веб-магазине TMW и в "Piletilevi". В продаже также дневные билеты на музыкальные программы по цене 25 евро на 8 и 9 сентября, паспорт спонсора по цене 100 евро и билеты на отдельные мероприятия.
Дополнительная информация, программа и презентации исполнителей: stationnarva.ee