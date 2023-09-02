Лед с крыши Нарвского горсобрания чуть не убил учительницу, но чиновники в ответ скупы

Полгода назад упавший с крыши Нарвского горсобрания кусок льда едва не убил случайного прохожего - учительницу музыкальной школы. Возмутителен не сам факт, что лед не был счищен с главного дома местной власти, а что за последующие шесть месяцев никто не справился у пострадавшей женщины о ее самочувствии и не попросил прощения лично.
Пробитую куском льда голову 67-летней Людмилы Чумаковой нарвские чиновники оценили в 600 евро - такую сумму они cпустя четыре месяца после происшествия предложили женщине в качестве компенсации. Да и то - словно нехотя, затягивая с ответами.
Важнее компенсации было попросить у пострадавшей прощения, спросить о самочувствии, но слов человеческого участия до пострадавшей женщины так и не дошло.
Как возможно столь бесчеловечное отношение городских чиновников, которые притом сами требуют от других уборки льда с крыш и фасадов? Это невдомек Людмиле Васильевне, сейчас в сентябре начавшей свой сорок шестой год работы в Нарвской музыкальной школе и ходящей теперь не только на работу, но и по врачам. "Я живу теперь с прибоем" - о таком непонятном шуме в ушах женщина сказала сперва невропатологу в больнице, а потом и журналисту, сохраняя спасительное чувство юмора.
"Вы должны понимать, что шрамы не украшают женщин, а именно мой шрам на голове, в довольно заметном месте, длиной в девять сантиметров абсолютно не является украшением. И на сегодняшний момент в силу моего возраста я не могу прикрыть его пышными волосами", - об этом писала пострадавшая в своем письме в Нарвскую городскую управу. Однако та, похоже, приняла на вооружение тактику виноватого молчания и скупых отписок.
Пострадавшая - признанный педагог
Людмила Чумакова учит детей игре на аккордеоне в Нарвской музыкальной школе. На городском конкурсе "Учитель года - 2009" она была признана лучшим творческим учителем.
Днем 28 февраля, еще засветло, Людмила Васильевна возвращалась домой из Нарвской центральной библиотеки и проходила мимо здания городского собрания на углу Петровской площади и улицы Александра Пушкина. С крыши трехэтажного дома, в котором заседает местная власть, на женщину упал кусок льда, пробив ей берет, кожу на голове и повредив кость черепа.
Удар сбил с ног, но пострадавшая вроде не потеряла сознания, а самостоятельно поднялась, отошла в сторону и на что-то присела.
- Две женщины подошли и спрашивают: вам плохо? Я говорю, да, мне плохо. Сняла с головы беретку, а она вся алая, - вспоминает Людмила тот судьбоносный день полгода назад.
Скорая помощь увезла ее в приемный покой Нарвской больницы. Вдобавок к пробитой голове кровяное давление оказалось за двести. "Врач сказал, что мне могло снести пол-лица и что мне повезло. Это на самом деле страшно", - уверяет Людмила.
Здание Нарвского городского собрания в последний день зимы не было огорожено лентами из-за льда на крыше и работ по очистке не велось. В распоряжении редакции, как и в распоряжении чиновников, имеется сделанная чуть издали видеозапись, более-менее подтверждающая точность рассказа пострадавшей, и никто в городской управе с этим уже не спорит, насколько известно. Коммунальщики очень быстро занялись этой крышей, но потом.
Отписка за отпиской
"Такое ощущение, что ты - пустое место" - это новое чувство пришло к Людмиле Васильевне уже вскоре после того несчастного случая, когда она столкнулась с уверенным бездушием чиновников. За ведение переписки с городской управой взялся взрослый сын плохо чувствующей себя женщины, и ему приходилось напоминать чиновникам, что есть вопросы и что требуется ответная реакция со стороны городского руководства. Дескать, всем нужно разобраться, как так получилось и кто виноват, что в конце концов нужно поговорить и о компенсации.
Как итог после подачи заявления и звонков с напоминаниями, Департамент городского хозяйства прислал в начале июля (!) компромиссное предложение о компенсации в 600 евро. Это при том, что сама заявительница и ее сын скалькулировали материальный и моральный ущерб кратно больший, насчитав более трех тысяч.
Столкнувшись с необъяснимо долгим ожиданием внятного ответа от городских чиновников, мать и сын Чумаковы еще в июне написали письмо напрямую мэру Нарвы Катри Райк, изложив ситуацию, свои претензии и попросив ее проконтролировать работу подчиненных. Градоначальница в ответ не была многословна: "…soovin emale head tervist, Katri Raik" ("…желаю маме хорошего здоровья, Катри Райк").
Стало делом принципа
"У меня первоначально не было цели требовать возмещения ущерба, так как я не являюсь таким человеком, который живет за счет пособий или компенсаций. Но в силу этого события, которое произошло со мной, я вынуждена это сделать, чтобы обратить ваше внимание на ряд проблем в городских службах", - объяснила Людмила Чумакова требование о компенсации в размере трех тысяч.
Пострадавшая нарвитянка месяц провела на больничном и потом буквально выпросила у врача разрешение вернуться к своим ученикам. Практически еженедельно она посещала хирурга, во время заживления головы носила парик, чувствовала недомогание и по сей день ездит к невропатологу. Вмятина на голове сохранилась навсегда. Все вкупе - шок для женщины и ее близких.
- Сейчас это уже дело принципа. Если бы они (чиновники) как-то сразу по-человечески отнеслись и ответили на мое письмо, принесли извинения… Но они отнеслись сухо, и тогда я решила, что буду требовать моральной компенсации. Включается принцип. Такое ощущение, они не замечают людей с их проблемами. Их равнодушие цепляет больше всего, - делится своими переживаниями Людмила Васильевна.
Доброе слово важнее компенсации
"Северное побережье" обратилось за комментарием к мэру Нарвы Катри Райк, повторно переслав ей июньское письмо Чумаковых, на которое градоначальница тогда отвечала отпиской в одну строчку. Теперь Райк ответила сожалением, что уже тогда не придала внимания этому случаю.
- К сожалению, я не вдавалась глубоко, - говорит Райк спустя полгода после несчастного случая с учительницей Людмилой Чумаковой. - Желаю женщине, пострадавшей от сосульки, скорейшего окончательного выздоровления. Прошу прощения, что не сделала этого раньше лично. Конечно, городским властям зимой нужно поддерживать чистоту крыш. Обещаю, что следующей зимой я уделю этому вопросу больше внимания.
Семья Чумаковых на сегодняшний момент формально не согласилась на компенсацию в 600 евро, в ответ назвав такое предложение Нарвской горуправы оскорбительным и несправедливым. Они готовы пойти в суд, но не говорят об этом уверенно.
Людмила Васильевна все еще ждет человеческого к себе отношения. "Когда ты побываешь на том свете, тогда смотришь потом на все немножечко в другом свете - отношение к жизни меняется. Но не меняются отношения человеческие: всегда хочется, чтобы к тебе относились по-человечески в любой ситуации. Я думаю, что работающие в горуправе люди тоже хотели бы такого же отношения, если бы с ними, не дай Бог, что-то приключилось. Желаю им только здравия".