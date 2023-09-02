Лед с крыши Нарвского горсобрания чуть не убил учительницу, но чиновники в ответ скупы

Днем 28 февраля, еще засветло, Людмила Васильевна возвращалась домой из Нарвской центральной библиотеки и проходила мимо здания городского собрания на углу Петровской площади и улицы Александра Пушкина. С крыши трехэтажного дома, в котором заседает местная власть, на женщину упал кусок льда, пробив ей берет, кожу на голове и повредив кость черепа.

Удар сбил с ног, но пострадавшая вроде не потеряла сознания, а самостоятельно поднялась, отошла в сторону и на что-то присела.

- Две женщины подошли и спрашивают: вам плохо? Я говорю, да, мне плохо. Сняла с головы беретку, а она вся алая, - вспоминает Людмила тот судьбоносный день полгода назад.

Скорая помощь увезла ее в приемный покой Нарвской больницы. Вдобавок к пробитой голове кровяное давление оказалось за двести. "Врач сказал, что мне могло снести пол-лица и что мне повезло. Это на самом деле страшно", - уверяет Людмила.

Здание Нарвского городского собрания в последний день зимы не было огорожено лентами из-за льда на крыше и работ по очистке не велось. В распоряжении редакции, как и в распоряжении чиновников, имеется сделанная чуть издали видеозапись, более-менее подтверждающая точность рассказа пострадавшей, и никто в городской управе с этим уже не спорит, насколько известно. Коммунальщики очень быстро занялись этой крышей, но потом.

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