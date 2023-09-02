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Петицию против введения автомобильного налога подписали более 65 тыс человек

Северное побережье
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Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро.
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро. Фото: Liis Treimann

К моменту окончания сбора подписей под петицией против введения автомобильного налога ее подписали 65565 человек. Это абсолютный рекорд в истории народных петиций.

В июле Министерство финансов предложило два варианта автомобильного налога. Окончательный вариант налога планируется представить в сентябре. Тогда же на сайте petitsioon.ee, а позже на сайте rahvaalgatus.ee, начался процесс сбора подписей против этого законопроекта.

"Сбор подписей завершился. В качестве следующего шага авторы инициативы направят петицию с собранными подписями в Рийгикогу", - говорится на странице петиции на сайте.

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