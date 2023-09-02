Правительство готовит большое сокращение госбюджета на будущий год

Обсуждение сокращения госбюджета продолжится в правительстве на следующей неделе, заверил министр финансов Март Вырклаэв. Именно поэтому поправки о сокращениях закрыты для общественности, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Хотя премьер-министр Кая Каллас заявила, что цель состоит в том, чтобы найти способ быстро сократить бюджет следующего года, как минимум, на 50 миллионов евро, министр финансов в этом не уверен.

- Я не могу подтвердить, что это точно произойдет, поскольку правительство не приняло такого решения. Да, мы ведем дискуссию по поводу того, что именно министры предложили в качестве экономии. И также есть вопросы по поводу того, хотят ли они все еще этого. Я, конечно, хотел бы, чтобы мы могли сэкономить там, где министры предложили. Но если все еще есть желание обсудить какие-то детали, то правительству необходимо это делать, чтобы нужные решения были приняты, - сказал министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

По словам министра образования Кристины Каллас, у министров просто нет возможности не сокращать траты. Поскольку и у самого государства слишком большие расходы.

- Нам просто очень надо это сэкономить, потому что иначе мы из этого бюджетного кризиса не выйдем. У нас очень серьезный бюджетный кризис, у нас недостаток бюджета очень большой. И без того, чтобы не сократить очень значимую часть бюджета, мы, конечно, из этого кризиса не выйдем. Поэтому нам действительно надо очень усердно работать над этим, чтобы найти еще возможности уменьшить постоянные расходы государства, - пояснила министр образования Кристина Каллас (Eesti 200).

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, на обсуждении бюджета в четверг прояснилось много вещей.