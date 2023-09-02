Аналитики не ожидают повышения цен на электроэнергию

- Если не произойдет дополнительных неожиданных сбоев в производстве или передаче мощности, то более ветреная погода и возвращение финских атомных электростанций на рынок также могут означать несколько более низкие цены в Эстонии, чем в последние недели. Однако очень сложно спрогнозировать точные данные, - добавил представитель Eesti Energia Маттиас Кайв. - В то же время эти события не влияют на долгосрочный прогноз. Если оставить в стороне неожиданные совпадения, такие как текущая ситуация, мы по-прежнему видим, что осенью и зимой цены должны быть мягче, чем в прошлом году. Однако мы не сможем наслаждаться низкими ценами середины лета, поскольку потребление начнет расти в Осенью. Многое также зависит от того, насколько холодной будет зима и насколько большим будет потребление.