Аналитики не ожидают повышения цен на электроэнергию

На следующей неделе в Финляндии ожидается увеличение производства электроэнергии, что может благоприятно отразиться на ценах на электроэнергию и в Эстонии, - пишет rus.err.
- На следующей неделе на цены на электроэнергию в Эстонии во многом повлияет состояние производства электроэнергии в Финляндии и состояние сетевых подключений, и особенно ветровые условия, - сообщил партнер Baltic Energy Partners OÜ Марко Алликсон.
- Если не произойдет дополнительных неожиданных сбоев в производстве или передаче мощности, то более ветреная погода и возвращение финских атомных электростанций на рынок также могут означать несколько более низкие цены в Эстонии, чем в последние недели. Однако очень сложно спрогнозировать точные данные, - добавил представитель Eesti Energia Маттиас Кайв. - В то же время эти события не влияют на долгосрочный прогноз. Если оставить в стороне неожиданные совпадения, такие как текущая ситуация, мы по-прежнему видим, что осенью и зимой цены должны быть мягче, чем в прошлом году. Однако мы не сможем наслаждаться низкими ценами середины лета, поскольку потребление начнет расти в Осенью. Многое также зависит от того, насколько холодной будет зима и насколько большим будет потребление.