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Нарвский "Транс" обыграл таллиннский "Калев"

Северное побережье
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Игроки "Транса".
Игроки "Транса". Фото: Матти Кямяря

В пятницу, 1 сентября, стартовал 26-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Нарвский "Транс" дома одолел таллиннский "Калев" со счетом 2:1, пишет rus.err.

На 34-й минуте колумбийский легионер Арлин Суарес вывел "Транс" вперед. На 64-й минуте Марк Максимкин удвоил преимущество нарвитян.

На 79-й минуте экс-игрок "Транса", а ныне калевец Вадим Михайлов сократил отставание в счете.

В концовке поединка за излишне эмоциональное поведение был удален со скамейки запасных президент "Транса" Николай Бурдаков.

"Транс" набрал 32 очка и поднялся на седьмое место. "Калев" с 33 очками находится на четвертой позиции.

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Нарва
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