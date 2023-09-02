Нарвский "Транс" обыграл таллиннский "Калев"

В пятницу, 1 сентября, стартовал 26-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Нарвский "Транс" дома одолел таллиннский "Калев" со счетом 2:1, пишет rus.err.
На 34-й минуте колумбийский легионер Арлин Суарес вывел "Транс" вперед. На 64-й минуте Марк Максимкин удвоил преимущество нарвитян.
На 79-й минуте экс-игрок "Транса", а ныне калевец Вадим Михайлов сократил отставание в счете.
В концовке поединка за излишне эмоциональное поведение был удален со скамейки запасных президент "Транса" Николай Бурдаков.
"Транс" набрал 32 очка и поднялся на седьмое место. "Калев" с 33 очками находится на четвертой позиции.