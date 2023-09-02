Нарвский "Транс" обыграл таллиннский "Калев"

На 34-й минуте колумбийский легионер Арлин Суарес вывел "Транс" вперед. На 64-й минуте Марк Максимкин удвоил преимущество нарвитян.

На 79-й минуте экс-игрок "Транса", а ныне калевец Вадим Михайлов сократил отставание в счете.

В концовке поединка за излишне эмоциональное поведение был удален со скамейки запасных президент "Транса" Николай Бурдаков.