В Эстонии планируют увеличить пособие на лечение зубов

При подготовке нового госбюджета будут также рассмотрены возможности увеличения размера пособия на стоматологические услуги. Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) считает важным повышение ставки пособия.
Министерство социальных дел подготовило предложения по повышению пособия на стоматологию. По словам министра здравоохранения Сиккут, необходимо пересмотреть ставки пособия. Если раньше пособие позволяло посетить стоматолога два-три раза, то теперь его хватает только на одно посещение. Повышение пособия на стоматологические услуги также включено в коалиционное соглашение. Тем не менее все зависит от переговоров по бюджету, поскольку состояние государственного кошелька сейчас требует экономии, а не увеличения расходов.
- Прежде всего, мы создадим финансовую основу, а затем начнем обсуждать дизайн компенсации. С одной стороны, стоматологические услуги действительно дорогостоящие и не так легко доступны, поэтому, учитывая данные рекомендации, пособие могло бы быть более адресным, то есть направлено на группы лиц, которые имеют меньший доход и в то же время могут иметь высокую потребность в лечении. С другой стороны, ставку пособия необходимо повысить даже просто с учетом роста цен, чтобы человек получал как минимум тот же объем услуг, как и прежде, - сказала Сиккут.
По словам Сиккут, в течение месяца должно стать ясно, насколько можно увеличить пособие на стоматологические услуги.
- В последний раз пособие на стоматологические услуги увеличивалось с шагом в десять евро, с 30 до 40 евро. Учитывая рост цен, можно было бы на самом деле стремиться к большему увеличению пособия, но окончательные цифры назвать сейчас действительно сложно, - сказала Сиккут.
По данным Министерства социальных дел, стоматологи заинтересованы в предоставлении услуги по установленной цене, и пособием на лечение зубов можно воспользоваться в большинстве стоматологических клиник.
- К настоящему моменту договоры заключили чуть более 80% стоматологических клиник, и использовать пособие можно по всей Эстонии, - сказала Сиккут.
Министр здравоохранения отметила, что с помощью пособия можно было направить людей думать в первую очередь о профилактике.
- Обеспокоенность вызывает тот факт, что люди зачастую приходят к врачу, когда их зубы уже нуждаются в лечении. Нам нужны фундаментальные изменения, чтобы больше уделять внимания профилактике, то есть предотвращению стоматологических заболеваний. Чтобы добиться этого, нам необходимо изменить схему компенсации. В настоящее время в правительстве нет договоренности по этому вопросу, - заявила она.
Поэтому на начальном этапе план состоит в том, чтобы просто увеличить размер пособия, то есть планов по серьезной реструктуризации пока нет. Тем не менее одно изменение все-таки предусмотрено: разрешить так называемое перекрестное использование пособия на стоматологические услуги и пособия на протезирование.
- Чтобы человек, который, например, не может воспользоваться пособием на лечение зубов, мог объединить свое пособие за три года с компенсацией за зубные протезы и покрыть большую часть расходов, связанных с протезами, - пояснила Сиккут.