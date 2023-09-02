В Эстонии планируют увеличить пособие на лечение зубов

Министерство социальных дел подготовило предложения по повышению пособия на стоматологию. По словам министра здравоохранения Сиккут, необходимо пересмотреть ставки пособия. Если раньше пособие позволяло посетить стоматолога два-три раза, то теперь его хватает только на одно посещение. Повышение пособия на стоматологические услуги также включено в коалиционное соглашение. Тем не менее все зависит от переговоров по бюджету, поскольку состояние государственного кошелька сейчас требует экономии, а не увеличения расходов.

- Прежде всего, мы создадим финансовую основу, а затем начнем обсуждать дизайн компенсации. С одной стороны, стоматологические услуги действительно дорогостоящие и не так легко доступны, поэтому, учитывая данные рекомендации, пособие могло бы быть более адресным, то есть направлено на группы лиц, которые имеют меньший доход и в то же время могут иметь высокую потребность в лечении. С другой стороны, ставку пособия необходимо повысить даже просто с учетом роста цен, чтобы человек получал как минимум тот же объем услуг, как и прежде, - сказала Сиккут.

По словам Сиккут, в течение месяца должно стать ясно, насколько можно увеличить пособие на стоматологические услуги.