Ларченко: учителям с начальным уровнем эстонского языка будет сложно сохранить работу

- Если человек в возрасте пятидесяти лет плюс-минус сейчас имеет категорию А1-А2, то будем говорить откровенно: в рамках этого перехода этому учителю в школьной системе будет остаться очень сложно, - приводит rus.err слова Ларченко.

По его словам сегодня необходимо выстраивать дорожную карту для таких учителей - куда им идти дальше.