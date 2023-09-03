Ларченко: учителям с начальным уровнем эстонского языка будет сложно сохранить работу

Депутат Нарвского горсобрания Денис Ларченко считает, что учителям, владеющим государственным языком на уровне А1-А2, будет почти невозможно остаться в системе образования.
- Если человек в возрасте пятидесяти лет плюс-минус сейчас имеет категорию А1-А2, то будем говорить откровенно: в рамках этого перехода этому учителю в школьной системе будет остаться очень сложно, - приводит rus.err слова Ларченко.
По его словам сегодня необходимо выстраивать дорожную карту для таких учителей - куда им идти дальше.
- Но говорить о том, что учитель в возрасте с уровня А1 или А2 выйдет на уровень С1, сдаст экзамен и сможет преподавать свой предмет на эстонском - это лицемерие, подытожил Ларченко.