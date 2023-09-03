Созданием нового Министерства климата планируют сократить госрасходы

- Наши расходы не увеличились, а снизились, - приводит ERR слова канцлера нового министерства Кейт Касеметс.

- Годовая экономия эксплуатационных расходов составит порядка 900 000 евро. Государство сэкономит на затратах на недвижимость столько же, сколько раньше тратило на аренду отдельных офисных помещений. Кроме того, меньше денег будет потрачено на офисные услуги и другие услуги, в результате реорганизации также сократилось количество топ-менеджеров, - сообщила пресс-секретарь министерства Герли Мяги.

По данным пресс-службы Министерства климата, в новом учреждении имеется 313,2 ставки, из них 198,5 ставок передано из Министерства окружающей среды и 114,7 ставки - из Министерства экономики и коммуникаций. До реорганизации министерств в Министерстве окружающей среды было 215,5 ставки, из которых 17 были переведены в Министерство регионального развития и сельского хозяйства.

По словам пресс-секретаря министерства, численность сотрудников не увеличилась, а сократилась на двух топ-менеджеров, а до конца года уменьшится еще на десять сотрудников, поскольку несколько служб министерства будут объединены с другими службами в одном общем здании.

Также расходы на персонал министерства не увеличились, хотя уровень зарплат сотрудников двух министерств был разным и, по предположениям, зарплаты низкооплачиваемых чиновников должны были увеличиться. Вместе с ними перешли и расходы на персонал переведенных в Министерство климата чиновников, отметил канцлер министерства.

- Сейчас различия в зарплатах есть, нам приходится с ними справляться за счет внутренней эффективности, - сказал Касеметс. - Никаких планов по увеличению расходов на персонал в следующем году также не планируется.

По состоянию на 1 сентября среднесписочная численность Министерства климата составляет 289 человек.

В сферу управления Министерства климата входит:

- организация охраны окружающей среды и природы государства,

- выполнение задач, связанных с землей и базами пространственных данных,

- организация использования, охраны, воспроизводства и учета природных богатств,

- обеспечение защиты от радиации,

- выполнение задач, связанных уменьшением изменения климата,

- надзор за окружающей средой,

- организация наблюдения за погодой, природных и морских исследований, геологических, картографических и геодезических работ,

- ведение земельного кадастра,

-организация использования внешних средств охраны окружающей среды, а также составление проектов соответствующих стратегических документов и правовых актов.