Аналитик: правительство отвлекает внимание от главного

- Государству очень удобно повысить налог с оборота. Это не автомобильный налог, когда человек платит конкретную сумму, предположим, 60 евро в год. Повышение налога с оборота не столь бросается в глаза. Поскольку цены меняются ежедневно, людям сложнее выделять НСО. Незаметно в течение года накопится куда более значительная сумма, чем пресловутый автоналог. Мне кажется, что постоянно подогревая интерес к теме автомобильного налога, мы отвлекаем внимание от основной проблемы, - сказал Хейдо Витсур.