Снижение потребления газа повлекло повышение цены

Как сказала член правления и финансовый директор Elering Рийна Кяй, основной причиной повышения цены является резкое снижение потребления газа в связи с агрессивными действиями России.

- Снижения потребления привело также к уменьшению объема средств, собираемых с потребителей для обеспечения безопасности и надежности газовой сети. Сеть необходимо поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на снижение потребления, нельзя экономить за счет безопасности, - пояснила она, добавив, что общий рост цен отразился и на газовом секторе, так как расходы на техническое обслуживание и инвестиции становятся все дороже.

Последнее повышение цен на услуги по транспортировке газа произошло в 2020 году и было связано со строительством газопровода-интерконнектора Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

- Развязанная Россией против Украины война и последовавший за ней газовый кризис в Европе наглядно продемонстрировали важность ранних инвестиций в Balticconnector и развития альтернативных маршрутов поставок для обеспечения надежности снабжения, - сказала Рийна Кяй.