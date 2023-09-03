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Снижение потребления газа повлекло повышение цены

Северное побережье
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

1 сентября Департамент конкуренции согласовал цену на транспортировку газа компании Elering на уровне 7,56 евро за мегаватт-час. Для домохозяйств, использующих газ для отопления своих домов, стоимость сетевых услуг увеличится на 3-6 евро в месяц в зависимости от объема потребляемого газа.

Как сказала член правления и финансовый директор Elering Рийна Кяй, основной причиной повышения цены является резкое снижение потребления газа в связи с агрессивными действиями России.

- Снижения потребления привело также к уменьшению объема средств, собираемых с потребителей для обеспечения безопасности и надежности газовой сети. Сеть необходимо поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на снижение потребления, нельзя экономить за счет безопасности, - пояснила она, добавив, что общий рост цен отразился и на газовом секторе, так как расходы на техническое обслуживание и инвестиции становятся все дороже.

Последнее повышение цен на услуги по транспортировке газа произошло в 2020 году и было связано со строительством газопровода-интерконнектора Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

- Развязанная Россией против Украины война и последовавший за ней газовый кризис в Европе наглядно продемонстрировали важность ранних инвестиций в Balticconnector и развития альтернативных маршрутов поставок для обеспечения надежности снабжения, - сказала Рийна Кяй.

В 2022 году потребление газа в Эстонии сократилось на 25 процентов и составило 3,8 тераватт-часа. В этом году снижение продолжилось. В первом полугодии потребление газа составило 1,9 тераватт-часа, что на 24 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Эстония
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