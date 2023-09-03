В России до сих пор работают более полутысячи эстонских компаний

До войны стоимость товаров, ежемесячно экспортируемых из Эстонии в Россию, составляла от 50 до 70 млн евро. Эти показатели не изменились. Отчасти это объясняется быстрым ростом цен, а также тем, что товары часто идут не из Эстонии, а из других стран Европы, сообщила ERR руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.

- Около 75% или даже больше объема товаров, которые мы видим на нашей границе, это товары фирм из других стран ЕС, - пояснила Курвитс.

Товаров эстонского происхождения до войны в Россию ежемесячно экспортировалось на сумму до 31 млн евро. В июне этот показатель составил 9,5 млн евро.

В товарообороте с Россией участвуют от 500 до 600 эстонских предприятий, но эти цифры касаются только товаров. Что касается услуг эстонских фирм, то в 2022 году их было продано в Россию на сумму около 300 млн евро. Почти 90% из них - транспортные и туристические услуги. По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, эти показатели снижаются.

- В первом квартале прошлого года в Россию было экспортировано услуг почти на 99 млн евро, а в первом квартале этого года - на 47 млн евро, то есть разница почти в два раза, - констатировала Леппметс.

Многие руководители частных фирм не захотели давать комментарии под своим именем, но пояснили, что если речь идет о котирующейся на бирже компании или эстонском филиале крупного транснационального концерна, то правление эстонского предприятия в одиночку не может принимать явно убыточные решения