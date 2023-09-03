Пн, 4.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В России до сих пор работают более полутысячи эстонских компаний

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Нарвская граница является заманчивым местом для контрабандистов сигарет, однако жизнь показывает, что они также часто попадаются. Фото носит иллюстративный характер.
Нарвская граница является заманчивым местом для контрабандистов сигарет, однако жизнь показывает, что они также часто попадаются. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Часть эстонских предприятий разорвала деловые связи с Россией, однако многие компании продолжают покупать и продавать товары и услуги на десятки миллионов евро в месяц, пишет rus.err.

До войны стоимость товаров, ежемесячно экспортируемых из Эстонии в Россию, составляла от 50 до 70 млн евро. Эти показатели не изменились. Отчасти это объясняется быстрым ростом цен, а также тем, что товары часто идут не из Эстонии, а из других стран Европы, сообщила ERR руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.

- Около 75% или даже больше объема товаров, которые мы видим на нашей границе, это товары фирм из других стран ЕС, - пояснила Курвитс.

Товаров эстонского происхождения до войны в Россию ежемесячно экспортировалось на сумму до 31 млн евро. В июне этот показатель составил 9,5 млн евро.

В товарообороте с Россией участвуют от 500 до 600 эстонских предприятий, но эти цифры касаются только товаров. Что касается услуг эстонских фирм, то в 2022 году их было продано в Россию на сумму около 300 млн евро. Почти 90% из них - транспортные и туристические услуги. По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, эти показатели снижаются.

- В первом квартале прошлого года в Россию было экспортировано услуг почти на 99 млн евро, а в первом квартале этого года - на 47 млн евро, то есть разница почти в два раза, - констатировала Леппметс.

Многие руководители частных фирм не захотели давать комментарии под своим именем, но пояснили, что если речь идет о котирующейся на бирже компании или эстонском филиале крупного транснационального концерна, то правление эстонского предприятия в одиночку не может принимать явно убыточные решения

Один предприниматель объяснил, что около 80% его бизнеса - это экспорт продуктов питания в Россию, и закрытие предприятия в одночасье означало бы увольнение десятков сотрудников и огромные убытки.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх