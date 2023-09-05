Тоомас Карийс: Оглядываясь назад - как в сказке

Утром, садясь в такси на улице Ару, я попросил отвезти меня в больницу.

- В какую больницу?

- Сколько их у вас?

- Целых три - Йыхвиская, Пуруская и Ахтмеская.

- Отвезите меня в больницу, где я работаю…

Ахтмеская больница показалась мне самым знакомым названием, но я все же немного ошибся.

Оглядываясь назад - как в сказке

Без преувеличения могу сказать, что каждое начало дается с трудом. Предугадать, что меня ждет впереди, было довольно сложно. Это словно затяжной прыжок в неизвестность, полную сюрпризов, неожиданностей и выбора, где важно быстро собраться, сгруппироваться и приземлиться как можно мягче. Когда я вступил в должность, я уже имел представление о своей роли в этой организации из своего предыдущего опыта работы врачом. Это обеспечило мне более мягкое приземление. С этого момента все стало становиться более ясным и конкретным, но не всегда все шло по плану.

Подводя итог, можно сказать, что эти пять лет в должности главврача обогатили меня, развили и научили многому новому.

Вера в людей - это самая выгодная инвестиция