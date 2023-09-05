Тоомас Карийс: Оглядываясь назад - как в сказке

Я вспомнил свой первый рабочий день в должности главврача Ида-Вируской центральной больницы.
Утром, садясь в такси на улице Ару, я попросил отвезти меня в больницу.
- В какую больницу?
- Сколько их у вас?
- Целых три - Йыхвиская, Пуруская и Ахтмеская.
- Отвезите меня в больницу, где я работаю…
Ахтмеская больница показалась мне самым знакомым названием, но я все же немного ошибся.
Оглядываясь назад - как в сказке
Без преувеличения могу сказать, что каждое начало дается с трудом. Предугадать, что меня ждет впереди, было довольно сложно. Это словно затяжной прыжок в неизвестность, полную сюрпризов, неожиданностей и выбора, где важно быстро собраться, сгруппироваться и приземлиться как можно мягче. Когда я вступил в должность, я уже имел представление о своей роли в этой организации из своего предыдущего опыта работы врачом. Это обеспечило мне более мягкое приземление. С этого момента все стало становиться более ясным и конкретным, но не всегда все шло по плану.
Подводя итог, можно сказать, что эти пять лет в должности главврача обогатили меня, развили и научили многому новому.
Вера в людей - это самая выгодная инвестиция
В нашей больнице работают замечательные люди. Они образованы, квалифицированы, преданы своему делу и мотивированы на работу. Если мне придется назвать один аспект, в котором я никогда не разочаровываюсь, то скажу без колебаний: потенциал наших людей. Хотя медицинские работники, конечно, играют в больнице первостепенную роль, обеспечить непрерывное функционирование больницы невозможно без сотрудников немедицинских структурных подразделений. Важен вклад каждого.
И я бы не согласился на должность главврача, если бы не верил в людей, которые работают в больнице, я считаю, что ключ к успеху - это команда и сотрудничество.
Тикающие часы стимулируют
Я убежден, что для гармоничного развития организации стратегические руководители должны меняться. Это никак нельзя обойти стороной. У каждого руководителя есть свои любимые сферы, которыми он готов заниматься всегда, и сферы, которые не вызывают особого трепета, но требуют внимания, действий и решения. Если заниматься только любимыми вещами, то будет застой в развитии, потому что руководитель погружается в свою зону комфорта. В конечном итоге это приводит к упадку организации.
Руководители приходят и уходят, но организация - это система, которая остается. Систему можно менять и расшатывать, но сформировавшийся каркас всегда остается.
На мой взгляд, оптимальная продолжительность срока полномочий стратегического руководителя составляет четыре-восемь лет. Тогда будет достаточно времени для реализации или переоценки целей, а также для планирования и тестирования новых. Находиться в должности дольше этого срока - все равно что держаться за офисное кресло двумя руками.
Достижение всей команды
В контексте достижений, на мой взгляд, следует отмечать и подчеркивать синергию всего коллектива больницы и партнеров по сотрудничеству. Все, что есть сегодня, - это достижение. Стратегия разработана. В больнице работают преданные своему делу специалисты, у нас новое и высокотехнологичное оборудование, современная инфраструктура. Пятилетний период включает в себя закладку краеугольного камня и завершение строительства трех корпусов больницы - Ярвеского дома здоровья, Ахтмеского дома здоровья и М-корпуса, а также завершение реконструкции G-корпуса (расширение L-корпуса).
Персонал молодеет - около 35% врачей моложе 45 лет. Пять лет назад в этой возрастной группе у нас было почти на 7% меньше врачей. Достаточно много молодых специалистов работает и в немедицинских структурных подразделениях. Увеличить количество врачей непросто, однако нам все-таки удалось привлечь внимание практикантов и врачей-резидентов к работе у нас.
"Эти пять лет в должности главврача обогатили меня, развили и научили многому новому".
Тоомас Карийс, главный врач Ида-Вируской центральной больницы (январь 2019 г. - август 2023 г.)
В области онкологии еще есть возможности для развития. Это необходимый компонент портфеля услуг центральной больницы. К сожалению, количество онкологических больных растет, и необходимо увеличить число приемов онкологов. Для этого необходимо нанять как минимум трех онкологов. Кроме того, было бы справедливо предоставить возможность столичным пациентам проходить химиотерапию у нас.
На одной чаше весов с двумя крупными кризисами
Помимо обычной административной и лечебной работы, мне приходилось несколько раз сталкиваться с серьезными кризисами, которые затрагивали больницу, и последствия этих кризисов были колоссальными.
Первый - пандемия COVID-19, которая ограничила нормальную работу больницы примерно на два года. Ни один человек или сфера жизни не остались незатронутыми. Обеспечение врачебной помощи в стране подверглось испытанию. Помощи извне ждать было неоткуда. Мы оправдали возложенные на нас надежды благодаря усилиям наших сотрудников. Задача кризис-менеджеров состояла в том, чтобы сохранить способность людей к совместной работе и избежать сопротивления, усталости и противодействия. Кризисная ситуация все расставляет по своим местам. Этот кризис показал, что больница обладает большим лечебным потенциалом.
Второй крупный кризис - боевые действия на Украине, которые привели к появлению у нас военных беженцев. Мы заботились об их здоровье, проводили медосмотры и оказывали врачебную помощь. Это увеличило рабочую нагрузку наших врачей, но никто не остался без помощи. Среди военных беженцев были и врачи, что дало нам возможность подготовить их к подтверждению диплома в Эстонии. Некоторые из них работают у нас как общие врачи, так как по установленным правилам мы не могли принять их на работу в качестве врачей-специалистов. Для этого необходимо пройти резидентуру в Эстонии.
Эмпатия в общении с пациентами
Медицина - это специфическая область. В больнице, помимо положительных моментов, таких как рождение ребенка или выздоровление пациента, мы также видим страдания людей, которые могут влиять на нас эмоционально. Здесь помогут профессиональная зрелость и опыт работы. Все это приходит со временем. Если пациенту не становится лучше, а врач относится к этому без внешних эмоций, это не значит, что ему все равно.
При общении с пациентами эмпатия необходима медработникам для установления взаимопонимания с пациентами. Это способность чувствовать пациентов, воспринимать их страхи, тревогу и боль. Кроме того, это позволяет уточнить анамнез, что является необходимым условием для успешной диагностики и составления подходящего плана лечения. Мы работаем для обеспечения чувства безопасности и удовлетворенности пациентов. Количество благодарностей превышает количество жалоб.
Работа носит предметный и конкретный характер - на стационарном лечении находятся люди, действительно нуждающиеся в наших услугах.
В то же время хочу подчеркнуть, что это работа. Мы делаем все возможное для пациентов, но, к сожалению, не можем творить чудеса, хоть иногда они могут происходить независимо от нас.
Тоомас Карийс за пределами больницы
Раньше я пел в камерном хоре. Высокая нагрузка на работе в Ида-Вирумаа не позволила мне заниматься этим в том же объеме. Вместо этого я смог уделить больше внимания организации военной медицины, точнее, интеграции военно-гражданской медицины. Я участвую в учебных сборах Сил обороны и весной 2023 года получил благодарственное письмо за вклад в оборону страны.
К счастью, Эстония является членом НАТО, и это важная гарантия безопасности, но, несмотря на сотрудничество с другими странами, мы сами отвечаем за происходящее в нашей стране.
Желание отстаивать лучшее будущее профессии врача и врачей, ценить и совершенствовать врачебную помощь привело меня к той деятельности, где я полезен и необходим. Меня вдохновляют на это окружающие меня активные, вовлеченные и целеустремленные люди.