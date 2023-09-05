ВИДЕО ⟩ Люганузеская школа, выжившая благодаря борьбе местной общины, начала свой 330-й учебный год

Валло Реймаа, занявший с начала учебного года должность исполняющего обязанности директора Люганузеской школы, заявил, что жители Люганузе верят в знания и благодаря этому 1 сентября состоялся торжественный акт. "В очень многих сельских местах такой возможности больше нет", - сказал Реймаа о закрытии сельских школ.