ВИДЕО ⟩ Люганузеская школа, выжившая благодаря борьбе местной общины, начала свой 330-й учебный год

Если в прошлом году в первый класс Люганузеской школы пошел один ребенок, то в прошлую пятницу на торжественном акте в честь 1 сентября присутствовало 12 первоклассников. Школа, которую волостное собрание в прошлом году решило закрыть, получила новое дыхание в качестве государственной школы.
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Валло Реймаа, занявший с начала учебного года должность исполняющего обязанности директора Люганузеской школы, заявил, что жители Люганузе верят в знания и благодаря этому 1 сентября состоялся торжественный акт. "В очень многих сельских местах такой возможности больше нет", - сказал Реймаа о закрытии сельских школ.