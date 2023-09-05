Олег Сынаялг: Разумное энергохозяйство и коплиские игорные острова

Коммунальный политик Мярт Сультс более 15 лет ведет фантастические разговоры о том, что в Таллиннском заливе следовало бы построить так называемые игорные острова. За полмиллиарда евро на морской воде могли бы появиться три искусственных острова с гостиницами и казино. Более 15 лет над этой идеей также шутят, поскольку в Таллинне предостаточно суши, на которой можно возвести гостиницы и казино.
Ни один рациональный человек не пойдет строить что-то в море, пока не закончатся ресурсы суши. Примером тут служат Сингапур, Гонконг и Макао, где суша действительно закончилась. Или же строить на воде отправляются для того, чтобы экстравагантным образом бессмысленно потратить куда-нибудь деньги, как это делают дубайские шейхи.
У Эстонии таких денежных гор нет. Несмотря на это, эстонское государство на уровне правительства взяло пример с безудержного полета мысли Мярта Сультса и приступило к подготовке строительства ветропарков на море еще до того, как закончились более дешевые материковые варианты.
Подчеркну, что речь не идет и не пойдет о разрезе Айду и Айдуском ветропарке. Дела с Айду на сегодня уже прояснились и тут все в порядке. Я реагирую на произнесенную президентом в Розовом саду речь, в которой он призывал всех обсуждать и честно задавать вопросы на многие темы, в том числе относительно зеленого поворота.
Морские ветропарки строят в мире главным образом по двум причинам. Во-первых, тогда, когда потенциал строительства на материке исчерпан. Во-вторых, тогда, когда в соответствии с общественным соглашением хотят уберечь землю от ветряков и в то же время - и это очень важная составляющая - в рамках того же общественного соглашения договариваются о том, что готовы из-за высоких расходов строительства ветропарков в море платить за электроэнергию значительно больше.
Это упражнение, которое Эстония не выполнила, а также дебаты, которые не были проведены. Тем не менее уже чертят карты того, как из-за полуострова Сырве или с побережья Хийумаа по проходящим по сплошным вырубкам линиям будут поставлять морскую ветряную энергию на материк, а также подсчитывают, обойдется это сегодня в миллиард евро или в два миллиарда завтра. И это стоимость только прокладки линии высокого напряжения, то есть подготовки пункта подключения. Эти деньги эстонским налогоплательщикам и потребителям пришлось бы вложить в проект морских ветропарков, чтобы развивающие ветропарки вообще принялись за дело. Правительство, правда, поручило это дело "Elering", однако разницы по существу нет - деньги в конце концов все равно придут из кармана налогоплательщиков.
Куда денутся деньги?
Я приведу для осмысления большой картины две цифры. Если строить ветряки на суше, то их цена составит около 80% стоимости парка. То есть львиная доля инвестиции будет потрачена на то, что действительно будет потом производить энергию. Если же строить ветряки в море, то их цена составит всего 30% стоимости парка. То есть 70% инвестиции пойдут только на то, чтобы создать предпосылку производственной мощности в особенно неблагоприятном для производства электроэнергии месте.
В личной жизни мы сумели бы в случае подобных вариантов принять очень четкие решения. Если, например, у вас имеется бюджет в 250000 евро на строительство своего дома, то нетрудно ведь решить: либо купить участок за 50 тысяч и построить на нем дом за 200 тысяч, либо купить участок за 200 тысяч и построить дом за 50 тысяч. При ведении дел государством картина становится более туманной и переменных составляющих получается, конечно, больше, но я дойду и до них.
Зерно моей мысли в том, что хотя морские ветропарки - стоящее дело и их строят, и в Эстонии тоже могут дойти до этого, но сегодня у нас здесь в Эстонии не обсуждены еще важные этапы. Появление морских ветропарков стало настолько ожидаемым, что никто уже даже не сомневается, не осталось ли тут что-то без внимания.
Куда денется Ида-Вирумаа?
В Эстонии сегодня имеется действующая электросистема. Далеким от энергетики людям советую думать об электросистеме как о системе кровообращения человека. Просто вместо крови по ней течет электроэнергия. Однако наша электросистема имеет также свое сердце - исторически таковым у нас являлся Ида-Вирумаа, - откуда в систему поступает львиная доля электроэнергии. Рядом с сердцем расположены также более толстые "кровеносные сосуды", то бишь линии высокого напряжения, а до удаленных лесных хуторов доходят лишь "капилляры", то есть пропускающие самую малость электроэнергии линии низкого напряжения.
Почему важно понять это? Потому, что подключение планируемых где-то в Балтийском море за Сааремаа морских ветропарков к эстонской электросистеме подобно пересадке пациенту нового сердца на большой палец ноги. Конечно, это нелепо и непрактично, однако при сильном желании и большом кошельке вполне осуществимо. Отсюда возникает также необходимость провести за миллиарды евро через западную Эстонию и Сааремаа по зоне сплошной вырубки шириной около 100 метров толстые воздушные высоковольтные линии. Ведь это новое сердце должно будет каким-то образом качать свою кровь от большого пальца по всему телу.
Бесспорно, это осуществимо. Вопрос только в выборе вариантов и очередности их осуществления. Может быть, в какой-то день это станет неизбежностью, однако сегодня имеется альтернатива.
Куда денется повторное использование?
В Ида-Вирумаа, в историческом сердце эстонской энергетики, вся эта, так сказать, миллиардная инвестиция уже осуществлена. Сегодня эти высоковольтные линии доставляют по всей Эстонии сланцевую электроэнергию. В Эстонии существуют также практически безлюдные большие территории, где можно устанавливать ветрогенераторы. Это бывшие и нынешние территории сланцевой промышленности, которые обезлюдели еще при советской власти.
"Подключение планируемых где-то в Балтийском море за Сааремаа морских ветропарков к эстонской электросистеме подобно пересадке пациенту нового сердца на большой палец ноги".
Олег Сынаялг, предприниматель
В отличие от потенциальных территорий морских ветропарков, девелоперы еще, так сказать, не смогли наложить на них лапу. Разумеется, предприниматели действуют в интересах развития бизнеса на своих морских территориях и не предлагают в качестве альтернативы, что государство могло бы выставить на аукцион и вовсе стоящие без применения старые территории карьеров, где мощности подключения, образно говоря, находятся у самого порога.
Морские ветропарки преподносят народу как часть зеленого поворота, каковыми они тоже, конечно, являются. Однако основой зеленого мышления являются также уравновешенность и окончательное использование имеющихся ресурсов до того, как приниматься за использование новых. Сегодня потенциал имеющихся в Ида-Вирумаа ветропарков составляет около 1,5 GW, что равно потенциалу одного полноценного морского ветропарка. Прокладка за миллиард евро новых линий на другой конец Эстонии и вырубка тысяч гектаров лесов, бесспорно, не являются выбором, ориентированным на экономию и повторное использование.
Куда денется безопасность?
Остается еще вопрос безопасности. Тут есть два аспекта. Во-первых, конечно, опять же радары. В Вирумаа потребуется несколько новых радаров на восточном направлении, чтобы ветропарки на территориях шахтных выработок не заслоняли восточный обзор для наших Сил обороны. Установка таких радаров не в разы, а на порядки дешевле, чем строительство в Балтийском море нового пункта подключения стоимостью миллиард евро. Мы не говорили бы больше о миллиарде, который государству пришлось бы выложить к радости девелоперов на строительство нового пункта подключения. Тогда мы говорили бы, наверное, о 50 миллионах, которые предприниматели согласились бы сами заплатить за радары, чтобы подключиться к имеющимся в Вирумаа мощностям подключения.
Сегодня траектории движения лопастей ветрогенераторов технологически возможно, так сказать, отфильтровать из картинки радара. Это тоже не является проблемой. Это значит, что ветряки и радары могут сосуществовать. Точно так же, как они делают это в остальном мире. Как показывает нам практика военного конфликта в Украине, в случае серьезного конфликта все равно особо нечего будет делать со стационарными радарами, являющимися первичной мишенью для врага, и тогда в ход идут совсем другие технологии.
Во-вторых, вопросом безопасности всегда становится местоположение Вирумаа, как "слишком близко" расположенного к восточной границе. Вся Эстония "слишком близка" к восточной границе. Украинские энергетические производственные мощности и энергетическая инфраструктура расположены в десятки и сотни раз дальше от линии фронта, и все равно беззащитны, когда безумный русский медведь бросается ракетами. В этом смысле никоим образом не являются более защищенными также "спрятанные" в Балтийском море ветропарки. Враг обладает способностью передвигаться как на воде, так и под водой, да и Калининград расположен на расстоянии броска камня.
Таким образом, у принимающих решения есть причины отказаться от инертности мышления и взвесить, имеется ли у нас один лишний миллиард, который можно потратить на прокладку кабелей из западной Эстонии на полуостров Сырве. Или все же построить для начала один морской ветропарк там, здесь для этого имеются мощности подключения и подходящие территории - в Вирумаа. Ветер же везде ветер. Развенчание мифа о том, будто морской ветер - это как бы "больше ветер", я оставлю на следующий раз.