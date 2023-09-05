Олег Сынаялг: Разумное энергохозяйство и коплиские игорные острова

Куда денется безопасность?

Остается еще вопрос безопасности. Тут есть два аспекта. Во-первых, конечно, опять же радары. В Вирумаа потребуется несколько новых радаров на восточном направлении, чтобы ветропарки на территориях шахтных выработок не заслоняли восточный обзор для наших Сил обороны. Установка таких радаров не в разы, а на порядки дешевле, чем строительство в Балтийском море нового пункта подключения стоимостью миллиард евро. Мы не говорили бы больше о миллиарде, который государству пришлось бы выложить к радости девелоперов на строительство нового пункта подключения. Тогда мы говорили бы, наверное, о 50 миллионах, которые предприниматели согласились бы сами заплатить за радары, чтобы подключиться к имеющимся в Вирумаа мощностям подключения.

Сегодня траектории движения лопастей ветрогенераторов технологически возможно, так сказать, отфильтровать из картинки радара. Это тоже не является проблемой. Это значит, что ветряки и радары могут сосуществовать. Точно так же, как они делают это в остальном мире. Как показывает нам практика военного конфликта в Украине, в случае серьезного конфликта все равно особо нечего будет делать со стационарными радарами, являющимися первичной мишенью для врага, и тогда в ход идут совсем другие технологии.

Во-вторых, вопросом безопасности всегда становится местоположение Вирумаа, как "слишком близко" расположенного к восточной границе. Вся Эстония "слишком близка" к восточной границе. Украинские энергетические производственные мощности и энергетическая инфраструктура расположены в десятки и сотни раз дальше от линии фронта, и все равно беззащитны, когда безумный русский медведь бросается ракетами. В этом смысле никоим образом не являются более защищенными также "спрятанные" в Балтийском море ветропарки. Враг обладает способностью передвигаться как на воде, так и под водой, да и Калининград расположен на расстоянии броска камня.