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На ярмарке интересов в Йыхви побывали сотни людей

Ирина Кивисельг
, журналист
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У каждого стола на ярмарке интересов было людно.
У каждого стола на ярмарке интересов было людно. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский центр культуры и интересов в субботу открыл двери для горожан всех возрастов, кто хотел узнать подробно о разных возможностях проведения досуга. Ярмарку интересов в большом зале Йыхвиского центра культуры за три часа посетили более сотни людей.

О кружках и студиях можно узнать на домашней странице центра, но всегда лучше увидеть своими глазами, попробовать и, если нужно, задать вопрос. В этом учебном году Йыхвиский центр культуры и интересов открывает 25 кружков, предлагают занятия по интересам для детей от одного года до взрослых. Многие кружки работают годами, о них йыхвисцы отлично знают, ведь руководители нередко устраивают выставки, соревнования, показывают спектакли, а юные артисты дают концерты.

В субботу творческие студии выступили на сцене, украсив праздник песнями, музыкой и танцами. В зале было людно, громко и весело. 

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