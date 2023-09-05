На ярмарке интересов в Йыхви побывали сотни людей

О кружках и студиях можно узнать на домашней странице центра, но всегда лучше увидеть своими глазами, попробовать и, если нужно, задать вопрос. В этом учебном году Йыхвиский центр культуры и интересов открывает 25 кружков, предлагают занятия по интересам для детей от одного года до взрослых. Многие кружки работают годами, о них йыхвисцы отлично знают, ведь руководители нередко устраивают выставки, соревнования, показывают спектакли, а юные артисты дают концерты.