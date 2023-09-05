Готовящаяся экспозиция "Таинственный город", называемая также тематическим парком советского периода и вызывающая немало вопросов, не является бессмысленной ностальгией по Советам, подтверждает ее составитель историк Майро Ряэск. Он хочет заставить людей думать, а не оглядываться на тот период в розовом ностальгическом тумане.
Для подписчиков
Историк Майро Ряэск: "Новая выставка Силламяэского музея не пробуждает ностальгию по советскому"
- Ваше предприятие "BlueRay" создало в Тойла виртуальный тур по Орускому дворцу, который был принят однозначно позитивно. Почему же выставка в Силламяэ еще до открытия вызывает так много вопросов? Кое-кто из комментаторов даже ставит под сомнение, нужна ли она вообще.