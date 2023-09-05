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Историк Майро Ряэск: "Новая выставка Силламяэского музея не пробуждает ностальгию по советскому"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Цель выставки "Таинственный город" заключается в том, чтобы заставить людей думать о Силламяэ не только как о советском русском городе. "Уже это большое дело, если мы сумеем посмотреть на Силламяэ с разных перспектив, в его историческом многообразии, не только в контексте засекреченного советского города, будто ничего другого не было", - говорит составитель выставки Майро Ряэск.
Цель выставки "Таинственный город" заключается в том, чтобы заставить людей думать о Силламяэ не только как о советском русском городе. "Уже это большое дело, если мы сумеем посмотреть на Силламяэ с разных перспектив, в его историческом многообразии, не только в контексте засекреченного советского города, будто ничего другого не было", - говорит составитель выставки Майро Ряэск. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Готовящаяся экспозиция "Таинственный город", называемая также тематическим парком советского периода и вызывающая немало вопросов, не является бессмысленной ностальгией по Советам, подтверждает ее составитель историк Майро Ряэск. Он хочет заставить людей думать, а не оглядываться на тот период в розовом ностальгическом тумане.

- Ваше предприятие "BlueRay" создало в Тойла виртуальный тур по Орускому дворцу, который был принят однозначно позитивно. Почему же выставка в Силламяэ еще до открытия вызывает так много вопросов? Кое-кто из комментаторов даже ставит под сомнение, нужна ли она вообще.

- Я толком не понимаю, откуда в прессе появилось мнение, будто в Силламяэ создается советский тематический парк. Он никогда не имел названия советского тематического парка, если только, может быть, в какой-то рабочей версии.

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