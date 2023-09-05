Историк Майро Ряэск: "Новая выставка Силламяэского музея не пробуждает ностальгию по советскому"

Цель выставки "Таинственный город" заключается в том, чтобы заставить людей думать о Силламяэ не только как о советском русском городе. "Уже это большое дело, если мы сумеем посмотреть на Силламяэ с разных перспектив, в его историческом многообразии, не только в контексте засекреченного советского города, будто ничего другого не было", - говорит составитель выставки Майро Ряэск.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik