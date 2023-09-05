Неуклонно теряющий жителей Кохтла-Ярве вынужден приступить к закрытию школ и детских садов

К концу этого года в Кохтла-Ярве должно быть завершено строительство нового здания Кесклиннаской основной школы. Государство планирует построить также новое здание для Ярвеской школы. Новую основную школу планируется построить и в Ахтмеской городской части. Остальные основные школы в будущем, вероятно, будут закрыты.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik