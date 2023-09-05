Поскольку численность жителей Кохтла-Ярве к 2035 году уменьшится, согласно демографическому прогнозу, примерно на 7000 человек, городу придется значительно сократить количество детских садов и школ, явствует из стратегии образования, подготовленной по заказу городских властей.
Для подписчиков
Неуклонно теряющий жителей Кохтла-Ярве вынужден приступить к закрытию школ и детских садов
"На формирование школьной сети города Кохтла-Ярве в первую очередь повлияют падение рождаемости и постоянное сокращение количества учащихся во всех городских частях, - говорится в резюме исследования ТОО "Cumulus Consulting", составившего образовательную стратегию города Кохтла-Ярве на 2023-2035 годы. - Недоукомлектованность школьных зданий и высокая стоимость школьного места забирают ресурсы, предназначающиеся для развития учебной деятельности и реализации инвестиций".