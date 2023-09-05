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Неуклонно теряющий жителей Кохтла-Ярве вынужден приступить к закрытию школ и детских садов

Эрик Гамзеев
, журналист
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К концу этого года в Кохтла-Ярве должно быть завершено строительство нового здания Кесклиннаской основной школы. Государство планирует построить также новое здание для Ярвеской школы. Новую основную школу планируется построить и в Ахтмеской городской части. Остальные основные школы в будущем, вероятно, будут закрыты.
К концу этого года в Кохтла-Ярве должно быть завершено строительство нового здания Кесклиннаской основной школы. Государство планирует построить также новое здание для Ярвеской школы. Новую основную школу планируется построить и в Ахтмеской городской части. Остальные основные школы в будущем, вероятно, будут закрыты. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Поскольку численность жителей Кохтла-Ярве к 2035 году уменьшится, согласно демографическому прогнозу, примерно на 7000 человек, городу придется значительно сократить количество детских садов и школ, явствует из стратегии образования, подготовленной по заказу городских властей.

"На формирование школьной сети города Кохтла-Ярве в первую очередь повлияют падение рождаемости и постоянное сокращение количества учащихся во всех городских частях, - говорится в резюме исследования ТОО "Cumulus Consulting", составившего образовательную стратегию города Кохтла-Ярве на 2023-2035 годы. - Недоукомлектованность школьных зданий и высокая стоимость школьного места забирают ресурсы, предназначающиеся для развития учебной деятельности и реализации инвестиций". 

К 2035 году в Кохтла-Ярве сократится

  • количество детей дошкольного возраста более чем на 500, или на 40%
  • количество детей младшего школьного возраста - почти на 1300, или на 46%
  • количество гимназистов более чем на 300, или на 32%.
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