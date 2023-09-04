В Кохтла-Ярве спасатели искали в жилом доме утечку газа

Прибывшие на место спасатели почувствовали в подвале и подъезде квартирного дома непонятный запах. Помещения проверили и проветрили.

Точный источник запаха все же не был установлен. Однако в подвале обнаружили старый холодильник, в ящиках которого выявили газовое загрязнение.