В Кохтла-Ярве спасатели искали в жилом доме утечку газа

1 сентября днем спасателям сообщили об утечке газа в подвале квартирного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
Прибывшие на место спасатели почувствовали в подвале и подъезде квартирного дома непонятный запах. Помещения проверили и проветрили.
Точный источник запаха все же не был установлен. Однако в подвале обнаружили старый холодильник, в ящиках которого выявили газовое загрязнение.
Ситуацией будут далее заниматься владелец подвального бокса и председатель квартирного товарищества.