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В Кохтла-Ярве спасатели искали в жилом доме утечку газа

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Ilja Smirnov

1 сентября днем спасателям сообщили об утечке газа в подвале квартирного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Прибывшие на место спасатели почувствовали в подвале и подъезде квартирного дома непонятный запах. Помещения проверили и проветрили.

Точный источник запаха все же не был установлен. Однако в подвале обнаружили старый холодильник, в ящиках которого выявили газовое загрязнение.

Ситуацией будут далее заниматься владелец подвального бокса и председатель квартирного товарищества.

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