ОДИН ВОПРОС ⟩ Кто получит себе больше налогоплательщиков в результате обмена землями?

- Что касается налогоплательщиков, то выиграет наверняка Йыхви, ведь из этих подлежащих обмену районов наиболее заселенным является Таммику теэ, который по этому плану перешел бы к Йыхви. Там расположено десять домов, все они заселены, и в общем в них проживают, по моим данным, 66 человек. На всех остальных территориях, о которых идет речь, заселение редкое. Не совсем правильно было бы утверждать, будто кто-то кому-то что-то отдает. В основном это касается частных недвижимостей, и Йыхви не отдает какую-нибудь муниципальную землю или муниципальный лес. Эти изменения связаны, скорее, с подъездными дорогами к этим недвижимостям. В смысле площади город Кохтла-Ярве получил бы земли больше, чем получит взамен Йыхви.