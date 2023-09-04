Десятки иностранцев развернули на границе

В минувшие выходные на Нарвском погранпункте пограничники не позволили 32 молдаванам, 11 россиянам, пяти украинцам, а также одному гражданину Колумбии и одному израильтянину въехать в Эстонию.
Наиболее частыми причинами отказа в пропуске было то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали невнятные пояснения о цели поездки или при общении было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.
Иностранцам был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.