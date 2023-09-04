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Десятки иностранцев развернули на границе

Эрик Калда
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Граница в Нарве.
Граница в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В минувшие выходные на Нарвском погранпункте пограничники не позволили 32 молдаванам, 11 россиянам, пяти украинцам, а также одному гражданину Колумбии и одному израильтянину въехать в Эстонию.

Наиболее частыми причинами отказа в пропуске было то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали невнятные пояснения о цели поездки или при общении было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Иностранцам был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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