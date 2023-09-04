Предлагайте кандидатов на участие в конкурсе "Ида-Вируское предприятие и гражданское объединение года - 2023"

Главный приз за "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа - 2023" будет вручен предприятию, чья деятельность и сделанное за последние годы оказали значительное влияние на регион.

Кроме того, предприятия и гражданские объединения удостоятся признания еще в девяти категориях: "Малое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Туристическое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Новое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа - 2023", "Дело года в области зеленого поворота в Ида-Вирумаа - 2023", "Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа - 2023", "Дело года в рамках программы поддержки местной собственной инициативы в Ида-Вирумаа - 2023", "Ида-вируское гражданское объединение года - 2023" и "Деятельный гражданин Ида-Вирумаа - 2023".

Кандидат на признание за коммерческое достижение года должен осуществлять экономическую деятельность в Ида-Вирумаа. Кандидат из числа гражданских объединений должен быть зарегистрирован в Ида-Вирумаа. Кандидат не должен быть налоговым должником. Один кандидат может быть представлен в нескольких номинациях.

Кандидаты могут быть представлены учреждениями, предприятиями, самоуправлениями, гражданскими объединениями и частными лицами.

Чтобы выдвинуть кандидатов, надо не позднее 25 сентября заполнить на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства ivek.ee форму, в которой выбрать номинацию выдвижения и обосновать, за какие достижения и дела кандидат выдвигается. На этом же сайте имеется также руководство по конкурсу, с которым стоит ознакомиться перед представлением кандидата.