До 25 сентября кандидаты на участие в конкурсе "Ида-Вируское предприятие и гражданское объединение года - 2023" могут быть представлены в общей сложности в десяти номинациях.
Предлагайте кандидатов на участие в конкурсе "Ида-Вируское предприятие и гражданское объединение года - 2023"
Главный приз за "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа - 2023" будет вручен предприятию, чья деятельность и сделанное за последние годы оказали значительное влияние на регион.
Кроме того, предприятия и гражданские объединения удостоятся признания еще в девяти категориях: "Малое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Туристическое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Новое предприятие года в Ида-Вирумаа - 2023", "Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа - 2023", "Дело года в области зеленого поворота в Ида-Вирумаа - 2023", "Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа - 2023", "Дело года в рамках программы поддержки местной собственной инициативы в Ида-Вирумаа - 2023", "Ида-вируское гражданское объединение года - 2023" и "Деятельный гражданин Ида-Вирумаа - 2023".
Кандидат на признание за коммерческое достижение года должен осуществлять экономическую деятельность в Ида-Вирумаа. Кандидат из числа гражданских объединений должен быть зарегистрирован в Ида-Вирумаа. Кандидат не должен быть налоговым должником. Один кандидат может быть представлен в нескольких номинациях.
Кандидаты могут быть представлены учреждениями, предприятиями, самоуправлениями, гражданскими объединениями и частными лицами.
Чтобы выдвинуть кандидатов, надо не позднее 25 сентября заполнить на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства ivek.ee форму, в которой выбрать номинацию выдвижения и обосновать, за какие достижения и дела кандидат выдвигается. На этом же сайте имеется также руководство по конкурсу, с которым стоит ознакомиться перед представлением кандидата.
Член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия и организации выдвигать кандидатов. "В Ида-Вирумаа работает много хороших деятелей, которые вносят свой вклад в развитие уезда. Вспомните о них и представьте на предпринимательский конкурс, чтобы они не остались без заслуженного внимания и признания", - сказала она.
Победители конкурса предпринимательства будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября.
В 2022 году награды за "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" удостоился производитель систем водоочистки "Aquaphor International", который расширяет производство и увеличивает количество хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Компания, начавшая свою деятельность в Ида-Вирумаа десять лет назад, построила заводы в Силламяэ и Нарве, где в этом году также была завершена вторая очередь завода. Член правления предприятия Михаил Фомичев сказал, что объем производства увеличится примерно в два раза.
Конкурс с целью признания предприятий Ида-Вирумаа организует Ида-Вирумааский центр предпринимательства в сотрудничестве с партнерами: Ида-Вирумааским союзом самоуправлений, Йыхвиским представительством Эстонской торгово-промышленной палаты, йыхвиским и нарвским инфоцентрами "Europe Direct", ЦУ "Ida-Viru Investeeringute Agentuur", Фондом поддержки гражданского общества "KÜSK" и газетой "Северное побережье".