На конкурс "Учитель года" от Ида-Вирумаа выбрали двух номинантов

Кармен Тынниссон является одним из трех номинантов на звание классного руководителя года. По словам коллег, она прекрасный учитель, ее ученики чувствуют себя в безопасности, ощущают поддержку и продолжают учебу в старших классах основной школы веселыми и желающими учиться. Об отличной педагогической работе свидетельствуют необыкновенная поддержка Кармен со стороны родителей и их желание, чтобы она была учителем их детей.

Кармен Тынниссон отметила, что, будучи человеком скромным, она постарается справиться с вниманием конкурса "Учитель года". "На самом деле мне нравится внимание только детей, и я спрашиваю: почему именно я, ведь школы полны прекрасных учителей? Однако я благодарна, что и скромных тружеников тоже замечают", - отметила она.

Планку опускать нельзя

Кармен Тынниссон является ментором молодых учителей - всегда поддержит теплым словом и дружелюбным отношением. "Я 35 лет работаю учителем, но во мне ничего не изменилось - в школу все равно иду, как молодой учитель. Когда перед тобой энергичные и яркие дети, планку опускать нельзя и нужно быть в форме", - уверена она.