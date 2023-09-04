На конкурс "Учитель года" от Ида-Вирумаа выбрали двух номинантов

Государственная комиссия по премиям в области образования выбрала номинантами на конкурс "Учитель года" преподавателя Кивиылиской 1-й средней школы Кармен Тынниссон и Ида-Вируский образовательный кластер.
Кармен Тынниссон является одним из трех номинантов на звание классного руководителя года. По словам коллег, она прекрасный учитель, ее ученики чувствуют себя в безопасности, ощущают поддержку и продолжают учебу в старших классах основной школы веселыми и желающими учиться. Об отличной педагогической работе свидетельствуют необыкновенная поддержка Кармен со стороны родителей и их желание, чтобы она была учителем их детей.
Кармен Тынниссон отметила, что, будучи человеком скромным, она постарается справиться с вниманием конкурса "Учитель года". "На самом деле мне нравится внимание только детей, и я спрашиваю: почему именно я, ведь школы полны прекрасных учителей? Однако я благодарна, что и скромных тружеников тоже замечают", - отметила она.
Планку опускать нельзя
Кармен Тынниссон является ментором молодых учителей - всегда поддержит теплым словом и дружелюбным отношением. "Я 35 лет работаю учителем, но во мне ничего не изменилось - в школу все равно иду, как молодой учитель. Когда перед тобой энергичные и яркие дети, планку опускать нельзя и нужно быть в форме", - уверена она.
Номинантом на звание друга образования является Ида-Вируский образовательный кластер "Hariduskopter", созданный самоуправлениями и учреждениями образования в 2022 году, чтобы сообща развивать и координировать уездную сферу образования. Совместно ведется работа во имя того, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа учеников и работников образования из-за пределов уезда, улучшить качество образования, а также связать различные области и ступени образования.
Государственная комиссия по премиям в области образования, в которую входили представители связанных с образованием организаций, выбирала номинантов в 12 категориях. Лауреатов по всем категориям объявят в субботу, 7 октября, на ежегодном учительском гала в концертном доме "Vanemuine", прямую трансляцию которого будет вести Эстонское телевидение.
Карьерный путь - пример для других
- Среди кандидатов, представленных на звание учителя года, очень много тех, чей карьерный путь является примером для других - они стали специалистами высшего уровня, вносят вклад в развитие своей области на республиканском уровне, обучают и поддерживают развитие коллег, а также являются незаменимыми членами команды, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.
- Мы рады поддержке современных технологий, однако учителя, как заботливого и надежного интеллектуала, нельзя будет заменить никогда, - добавила министр.
Правительство отметит за выдающиеся трудовые достижения лауреатов в 12 категориях ежегодной государственной премией в размере 10000 евро, а также вручит премию за дело жизни в размере 65000 евро.