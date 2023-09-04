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Кристина Каллас предложила повысить минимальную зарплату учителям до 1889 евро

Эрик Калда
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä

В понедельник, 4 сентября, на встрече по поводу минимальной зарплаты учителей стороны поддержали предложение министра образования и науки Кристины Каллас повысить минимальную зарплату учителей с нового года на 8%, то есть до 1889 евро.

"Моя цель - поднять среднюю зарплату учителей до 120 процентов от средней по Эстонии к 2027 году, как и договорилось правительство. Я представила министру финансов и правительству свой план того, как мы достигнем цели, пишет rus.err. Сегодня средняя зарплата учителей составляет 111% от средней по Эстонии", - рассказала Кристина Каллас.

Союз работников образования Эстонии предложил на встрече повысить к 2024 году минимальную зарплату учителя до 1950 евро, как ожидается, в следующем году эта сумма будет средней зарплатой. "В любом случае, мы поддерживаем просьбу министра о дополнительных деньгах для повышения минимальной заработной платы учителя", - сказал руководитель профсоюза Римо Вольтри.

"Хотя Союз городов и самоуправлений Эстонии участвовал в заседании лишь в роли наблюдателя, мы как профсоюз поддерживаем повышение минимальной заработной платы учителей. Однако на этом этапе мы не должны забывать и о других находящихся у местных самоуправлений на зарплате работниках, у которых также есть законное ожидание повышения зарплаты", - сказала член правления Союза городов и самоуправлений Эстонии Анжела Саксинг.

Согласно соглашению, в новом бюджетном периоде дифференцированная часть зарплаты учителей увеличится с нынешних 17% до 20%.

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