Нарва-Йыэсуу получит новую школу за 8 миллионов

Власти Нарва-Йыэсуу ответили Министерству образования и науки согласием на предложение профинансировать возведение в курортном городе нового школьного здания. Причем, не получается построить новую школу в комплексе с курзалом, как мечтали прежде.
Министр образования и науки Кристина Каллас в июне сделала самоуправлению Нарва-Йыэсуу предложение начать переговоры о строительстве нового школьного здания. Городское собрание в конце августа приняло предложение.
Ожидается, что потребность основной школы в курортном городе составит до 135 учебных мест, это в среднем 15 учебных мест на класс. Если взять в расчет моделирование 2014 года, оптимальным размером нового школьного здания были бы 1600-1800 квадратных метров - это не считая спортивной инфраструктуры, спортзала, проще говоря.
В ходе переговоров, которые предложило начать министерство, будет проанализировано и то, как школьные ресурсы соседних самоуправлений могут повлиять на количество в Нарва-Йыэсуу учебных мест и размер будущего нового школьного здания.
Необходимость строительства школ при поддержке государства и еврофондов основывается на резком уменьшении числа жителей и в частности школьников. "Население Ида-Вирумаа за последние 30 лет поразительно сократилось. По сравнению с 1990 годом в целом по стране население Эстонии сократилось - около 15% в сравнении с 2022 годом, но особенно резким было сокращение населения Ида-Вирумаа - около 40%. Огромное уменьшение численности населения в Ида-Вирумаа продолжалось также в течение последних десяти лет. И в последующие десятилетия, как прогнозирует Департамент статистики, население Ида-Вирумаа будет продолжать сокращаться", - сказано в письме министра Кристины Каллас мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину.
Действующая школа устарела во всех смыслах
Согласно действующей программе развития Нарва-Йыэсуу, новые школа и детский сад в курортном городе должны появиться не позднее 2027 года.
Нынешнее учебное здание Нарва-Йыэсууской основной школы было построено более полувека назад. По сегодняшним меркам оно устарело, амортизировано, регулярно требует ремонта, неэнергоэффективное. И, естественно, при сегодняшней численности населения курортного города здание чересчур большое: оно рассчитано на 400 учебных мест, а приняло нынче 1 сентября всего 113 учащихся.
- Большая часть помещений содержатся и отапливаются впустую, - констатирует мэр Максим Ильин.
При нынешнем положении дел в Нарва-Йыэсуу порядка 270 местных детей посещают школы в соседней Нарве. Одна из причин этого явления, как выясняли чиновники, текущее состояние местной школы. С потерей учеников страдает и качество образования. С другой стороны, нарвские дети по разным причинам тоже отправляются в школу соседнего Нарва-Йыэсуу. Ильин надеется, что с появлением нового школьного здания школу Нарва-Йыэсуу наполнят прежде всего местные дети, которым будет приоритет при зачислении.
Инвестиции в школу на восемь миллионов
Строительство нового школьного дома в Нарва-Йыэсуу планируется на улице Яана Поска по соседству со старым, а не прямо на его месте, чтобы не было необходимости искать временные помещения. Мэр Максим Ильин подчеркнул, что новое строение не будет столь же большим, как имеющееся, а будет сравнимо с Синимяэской школой, так что место для строительства поблизости точно найдется. Стройка будет вестись, вероятнее всего, на том месте, где сегодня турники и игровые площадки.
Стоимость строительства нового школьного здания, не считая цену спортзала, о финансировании которого еще нет четкого плана, составит до 8 миллионов евро. Из городского бюджета Нарва-Йыэсуу надо будет потратить, согласно сегодняшним прикидкам, около 0,8 миллиона.
Ильин надеется, что уже этой осенью город сможет объявить архитектурный конкурс. Тогда в 2024 году начнется проектирование, затем пройдет тендер для поиска подрядчика, а собственно строительство можно ждать в 2026-2027 годах.
По сообщению Министерства образования и науки, на период 2021-2029 гг. европейские структурные фонды выделяют 50 миллионов евро для приведения в порядок сети основных школ в Ида-Вирумаа. Эстонское государство добавляет 10,7 миллиона в качестве своего софинансирования. Как предполагает министерство, максимальная сумма поддержки составит немногим более 3000 евро за квадратный метр вместе с налогом с оборота. От местных самоуправлений, владеющих школами, требуется по меньшей мере 15-процентное самофинансирование.
Курзал выпал из планов развития
Власти Нарва-Йыэсуу поначалу мечтали строить новое школьное здание в виде современной пристройки к историческому курзалу. "Северное побережье" подробно рассказывало об этом весной 2022 года. Давно находящийся в собственности у компании Тийта Вяхи курзал пребывает в удручающем состоянии, а его выкуп в муниципальную собственность и дальнейшее оживление исправило бы неприглядный образ курортного центра.
В одном комплексе со школой при курзале думали открыть также городской детский сад, создав образовательный центр.
От идеи о школе и детсаде при курзале вынужденно отказались в 2023 году, когда государство заявило, что будет финансировать строительство только школьного здания без детсада.
Тогда власти Нарва-Йыэсуу занялись проектированием нового детсадовского здания по улице Карья, 25, претендуя на деньги фонда справедливого перехода, где сроки финансирования сжатые - до 2026 года. На сегодня уже готовится к заключению договор с проектировщиком нового детсада. Финансирование же школьного строительства с привлечением денег из структурных фондов и государственного бюджета сейчас только начнут обсуждать.
- Конечно же, было определенное негодование, - рассказывает мэр города Максим Ильин. - Раньше нам говорили, что дадут деньги и на школу, и на детсад. Курзал был идеальным местом. Но в июне пришло письмо от Кристины Каллас, и я потом дополнительно уточнял, что речь сейчас идет только о школе. Дополнительно не будет (финансироваться) никаких детских садов, музыкальных школ, центров по интересам. К сожалению, это так.