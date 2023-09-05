Нарва-Йыэсуу получит новую школу за 8 миллионов

Нынешнее учебное здание Нарва-Йыэсууской основной школы было построено более полувека назад. По сегодняшним меркам оно устарело, амортизировано, регулярно требует ремонта, неэнергоэффективное. И, естественно, при сегодняшней численности населения курортного города здание чересчур большое: оно рассчитано на 400 учебных мест, а приняло нынче 1 сентября всего 113 учащихся.

- Большая часть помещений содержатся и отапливаются впустую, - констатирует мэр Максим Ильин.

При нынешнем положении дел в Нарва-Йыэсуу порядка 270 местных детей посещают школы в соседней Нарве. Одна из причин этого явления, как выясняли чиновники, текущее состояние местной школы. С потерей учеников страдает и качество образования. С другой стороны, нарвские дети по разным причинам тоже отправляются в школу соседнего Нарва-Йыэсуу. Ильин надеется, что с появлением нового школьного здания школу Нарва-Йыэсуу наполнят прежде всего местные дети, которым будет приоритет при зачислении.

Инвестиции в школу на восемь миллионов

Строительство нового школьного дома в Нарва-Йыэсуу планируется на улице Яана Поска по соседству со старым, а не прямо на его месте, чтобы не было необходимости искать временные помещения. Мэр Максим Ильин подчеркнул, что новое строение не будет столь же большим, как имеющееся, а будет сравнимо с Синимяэской школой, так что место для строительства поблизости точно найдется. Стройка будет вестись, вероятнее всего, на том месте, где сегодня турники и игровые площадки.