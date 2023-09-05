Пожилой пешеход пострадал в ДТП в Нарве

Северное побережьеНовостиПожилой пешеход пострадал в ДТП в НарвеЭрик Калда5 сентября 2023, 09:49Facebook TwitterComments Автомобиль скорой помощи. Фото иллюстративное. Фото: Ardi Truija/Pärnu PostimeesВ понедельник в Нарве женщину сбила машина, и ей потребовалась госпитализация.4 сентября в 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Креэнхольми, 33 в Нарве, где 19летний мужчина на автомобиле BMW 330CD на пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину.Пешехода доставили в больницу.Facebook TwitterComments Ключевые слова BMWДТПНарвапожилойнарвекреэнхольмить Pекомендуем