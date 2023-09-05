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Пожилой пешеход пострадал в ДТП в Нарве

Эрик Калда
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Автомобиль скорой помощи. Фото иллюстративное.
Автомобиль скорой помощи. Фото иллюстративное. Фото: Ardi Truija/Pärnu Postimees

В понедельник в Нарве женщину сбила машина, и ей потребовалась госпитализация.

4 сентября в 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Креэнхольми, 33 в Нарве, где 19летний мужчина на автомобиле BMW 330CD на пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину.

Пешехода доставили в больницу.

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