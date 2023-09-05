В Эстонии стало больше случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии зарегистрировано 16 новых случаев клещевого энцефалита и 224 случая болезни Лайма (боррелиоза), пишет ERR.

Советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья эпидемиолог Ирина Донченко сказала ERR, что по состоянию на начало текущей недели в этом году зарегистрировано 1611 случаев болезни Лайма, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 95 случаев клещевого энцефалита, что также на 20% выше.

"Сейчас обычный сезонный рост заболеваемости обеими инфекционными болезнями. Весна этого года дала понять, что заболеваемость будет выше, чем в предыдущие годы", – сказала она, отметив, что сейчас активно выезжают в лес за грибами и ягоды.